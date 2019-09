Antonio Sánchez: “El gobernador quiere debilitar nuestra labor fiscalizadora”

Síguenos en Facebook

El pasado 30 de abril, el gobernador regional Anselmo Lozano Centurión dispuso repentinamente el cese de los contratos de los asistentes y asesores de todos los miembros del Pleno del Consejo por falta de presupuesto, aunque para el consejero Antonio Sánchez Chacón no fue más que una medida para debilitar la labor fiscalizadora.

¿Cómo asimilaron los consejeros de la “nueva mayoría” esta disposición del gobernador regional?

Antes que cesen los contratos de los asistentes y asesores de los consejeros regionales ya había un rumor, y cuando se formalizó mediante un documento nos reunimos para tomar medidas legales porque el gobernador (Lozano) no respetó el reglamento interno del Consejo Regional, en el cual indica en uno de sus artículos la necesidad de contar con este personal.

¿Por qué cree que el gobernador haya tomado esta decisión?

Dice que no hay presupuesto, pero no es así. El reglamento del Consejo es utilizado desde la gestión de Yehude Simon (exgobernador) y la designación de este personal es parte de los mecanismos establecidos para poder normar en esta región. Lo que pasa es que quiso desestabilizar al Consejo para debilitar la labor fiscalizadora y representativa, pero no lo logrará. Actúa con soberbia, porque es parte de su personalidad y genera problemas”

¿Qué acciones legales han tomado al respecto?

Un grupo de consejeros hemos presentado ante el Poder Judicial un recurso de acción de cumplimiento al reglamento del Consejo, el cual debe cumplir el gobernador. La demanda ha sido admitida y estamos a la espera.

Pero, la autoridad regional también presentó una demanda de acción popular contra 10 miembros del Consejo por este tema. ¿Qué piensa?

El gobernador quiere anular tres artículos del reglamento interno del Consejo por considerar que infringen la Constitución y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y no es así. En cada región, los consejos regionales elaboran sus reglamentos que ayuden a normar y fiscalizar de manera eficiente, y cada uno se elabora con criterios y realidades. Por este proceso hemos sido citados en el Poder Judicial y hemos expuesto nuestros argumentos.

¿Cómo ha afectado el recorte de este personal en su labor fiscalizadora?

Hay complicaciones con el tiempo porque ahora cumplimos más actividades, a pesar que no somos trabajadores del Gobierno Regional. Hay 14 unidades ejecutoras fiscalizadas por el Consejo Regional y cada una tiene una problemática. Cuando hallamos alguna irregularidad, los asistentes buscaban los documentos pertinentes. Además, articulaban con los gobiernos locales, manejaban nuestra agenda cuando estábamos en actividades de representación. Para normar y elaborar dictámenes previos necesitamos de asesores que son abogados, por lo que algunos consejeros pagamos con nuestro peculio el servicio de gente que nos apoya.

¿Y por qué el consejero Manuel Huachillo sí tiene una secretaria?

Parece que hay un favoritismo con él. Tiene a una trabajadora que es repuesto judicial y que fue designada en el área de Infraestructura, pero, desde enero, labora extrañamente con el consejero del partido del gobernador. Se tiene que investigar. Debe haber igualdad para todos los consejeros.

¿Saldrá victorioso el gobernador?

Los casos judiciales hay que enfrentarlos. Vamos a luchar para que se restituya a este personal. Vamos a sacar adelante las acciones fiscalizadoras, así no le guste a Anselmo Lozano.