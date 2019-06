Antonio Sánchez: “Vamos a presentar una demanda para exigir que se cumpla el reglamento”

Síguenos en Facebook

Tras el cese de personal para los consejeros que dispuso el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano, el consejero Antonio Sánchez Chacón asegura que la “nueva mayoría” prepara una demanda para exigir la contratación de sus asesores y asistentes.

¿Usted está asumiendo los gastos de su asesor y asistente luego que el gobernador suspendiera la contratación de este personal?

Ahorita me están apoyando de manera voluntaria, pero vamos a tomar medidas para hacer que se cumpla con el reglamento. Están siendo vulnerados nuestros derechos. El reglamento tiene rango de ley y no hay nada ilegal como quieren aducir. Vamos a basarnos en el reglamento y exigir que se asigne el presupuesto que no es solo para los asesores, sino también para una serie de gastos. La intención, de manera sistemática, es debilitar la función que tenemos como consejeros.

¿A qué medidas se refiere?

Vamos a presentar una demanda para exigir el cumplimiento del reglamento.

¿La demanda sería personal o buscará el apoyo de otros consejeros?

No, vamos a hacerlo como bloque de mayoría. Hemos tenido reuniones y la nueva mayoría está de acuerdo en exigir el cumplimiento del reglamento porque el asesor y asistente son personal sumamente importante para la labor que tenemos los consejeros. El no poder contar con este personal que es mínimo, no se compara a la remuneración de 6,000 soles que tiene una asistente en gobernación o los 4,000 soles que tiene la asistente de la gerente general o los consultores que tienen remuneraciones de 8 mil y 10 mil soles.

¿La gerente regional (María Rita Catro Grosso) ha sido notificada para volver a presentarse ante el concejo?

Aún no. En la sesión anterior, fue citada para que explique cómo va la ejecución del gasto.

¿Qué observaciones han hecho al avance del gasto?

Son 14 unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Lambayeque. De ellas, la sede tiene una ejecución sumamente baja. Hasta ayer (sábado) estaba a 19.9%. Eso significa que la sede está en el último lugar. La preocupación radica en que casi el 50% del presupuesto de todo el gobierno regional lo tiene la sede.

¿Por tener más presupuesto, la sede del gobierno regional debe tener mayor porcentaje de ejecución?

Si en medio año va en 19%, al final del año no vamos a pasar ni el 40%. ¿Qué va pasar con el otro 60%? Lamentablemente va a revertir. Hace unas semanas advertimos este tema y vamos a ver, en la próxima sesión, cuáles son las medidas.

¿Qué obras están en resigo por este nivel de ejecución?

La avenida Mesones Muro, que se firmó contrato y no tiene presupuesto, el Canal Chiclayo, el colegio Rosa Flores de Oliva, la carretera Positos-Túcume, ¿quién lo tiene? La sede del gobierno regional. La mayor cantidad de inversiones están asignadas a la sede pero ¿qué acciones están tomando con la finalidad de poder gastar más?

¿Qué ha respondido la gerente sobre esta situación?

Ella expuso el gasto y aceptó que la ejecución del presupuesto estaba baja. En aquel momento, indicó que estaba reuniéndose con sus funcionarios para poder mejorar. La pregunta que le hicimos era si tenía un plan de contingencia y dijo que no, que solo tiene un plan de ejecución, lo cual es válido. (...) Pero la ejecución de ese 19% viene de proyectos de 2018. En algunos casos, se ha perdido el recurso, como en la compra del tomógrafo (para el Hospital Las Mercedes).

La anterior gestión ejecutó varios de estos procesos, pero el pago le correspondía a esta gestión y el gobernador asegura que no tiene los recursos.

Es falso cuando indican que el proyecto no tiene presupuesto o no le dieron el presupuesto total. Hoy en día, si convoco (la ejecución de) una carretera de 6 millones de soles, tengo que tener ese presupuesto, tiene que estar reservado para ese proyecto.

¿La actual gestión corre el riesgo de incumplir varios contratos?

Sí, estamos hablando de dos casos específicos, el tomógrafo y la avenida Mesones Muro que no tiene presupuesto a la fecha. ¿De donde se va a sacar presupuesto? Se va a tener que sacrificar algunos proyecto o anular el contrato.

Pero el gobernador ha asegurado que cumplirá con el pago pendiente del tomógrafo.

El tomógrafo ya está en Chiclayo pero no pueden instalarlo porque ni siquiera existen los ambientes. El presupuesto para el ambiente sí está pero no lo han gastado.

Si vuelven a citar a la gerente, ¿ella podría negarse a asistir gracias a la medida cautelar que obtuvo?

Nos llama la atención esta medida cautelar, pero es provisional. No se está vulnerando sus derechos de trabajadora, mujer o persona discapacitada.

¿La gerente tiene que asistir?

Más allá de la interpelación, cualquier funcionario está obligado a concurrir al concejo regional de acuerdo a la solicitud que se haga.