Después de varias horas de agonía, el arquitecto que fue baleado durante un asalto dejó de existir dejando una gran tristeza entre sus seres queridos, quienes no podían creer lo sucedido.

Se trata de César Max Saavedra Silva, de 30 años de edad, quien ayer en horas de la mañana, luego de batallar arduamente para tratar de sobrevivir perdió su lucha en el hospital Las Mercedes de Chiclayo.

Tal como informó Correo, la madrugada del último viernes, luego de salir de una discoteca ubicada en la cuadra 1 de la avenida Los Incas, en el distrito de La Victoria, Saavedra Silva solicitó los servicios de un taxista para que lo traslade hasta la calle Paúl Harris N° 1030 de la mencionada localidad.

Su amigo Ronald Kelwin Velazco Tesén (27) aseguró que una vez en el lugar, fue interceptado por un auto color negro, del cual descendieron cuatro hampones provistos de armas de fuego.

Dijo que la víctima puso tenaz resistencia al atraco y entonces, los facinerosos, sin remordimiento alguno le dispararon a quemarropa.

Uno de los proyectiles le impactó en el abdomen y otro en el muslo izquierdo, dejándolo gravemente herido.

Moradores de la zona, al percatarse del suceso rápidamente solicitaron apoyo de los agentes policiales de la comisaría de La Victoria, quienes al llegar al lugar condujeron al herido hasta el referido nosocomio.

En ese momento, el médico de turno Luis Locani Arreategui le diagnosticó “trauma abdominal abierto y trauma en el muslo izquierdo por proyectil de arma de fuego, y descartar etilismo agudo”, lo cual no resistió y murió.

Sus restos fueron retirados del velatorio del hospital por parte de sus familiares, quienes protagonizaron escenas de dolor.

Uno de sus amigos dio a conocer que el tema del atraco es demasiado extraño.

“Antes de su fallecimiento, estuvimos en dos locales libando, primero en Santa Victoria, luego en La Victoria. César se retira de la discoteca porque alguien lo llamó e hizo que se dirija a la calle Paúl Harris, pero es extraño él no vive por allí y más raro aún que las personas que bajaron del vehículo supuestamente para robarles, le dispararon sin lidiar palabra alguna. No estoy muy seguro, pero su celular no se lo robaron y su billetera se perdió al momento del apoyo”, sostuvo un joven.

