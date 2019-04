Asesor del legislador Héctor Becerril es hallado muerto en un descampado

Síguenos en Facebook

Un misterioso caso de asesinato a un asesor del despacho del congresista Héctor Becerril se conoció ayer, luego de que el propio parlamentario fujimorista denunciara el hecho.

El último domingo, Igor Sigfrido García Nieto, quien se desempeñó durante cinco años como personal técnico de Becerril, fue hallado sin vida.

Su cuerpo fue tirado en un descampado en Cieneguilla, tras participar en una presunta reunión social. Fue el propio Becerril quien dio a conocer la noticia a través de Twitter. “Él trabajaba conmigo cinco años en mi despacho como técnico. El domingo asistió a un evento social en Cieneguilla y no llegó a su domicilio”, dijo a la prensa.

Según el legislador, al notar que no aparecía Igor, lo llamó insistentemente por teléfono, pero no hubo respuesta. Luego fue informado por la Policía Nacional que había sido hallado muerto y su cuerpo derivado a la morgue. Ayer, el parlamentario acudió a ver los restos y, según sostuvo, tenía golpes en la frente, cabeza y entrepierna.

ANTECEDENTES

Igor García laboró como asesor de la Comisión de Fiscalización (2016) cuando Becerril fue presidente del grupo.

También fue auxiliar de la Comisión de Defensa del Consumidor (2010).

En 2011 estuvo en la Oficina Técnica de la Mesa Directiva, que apoyaba la función de representación de las bancadas en el seguimiento de proyectos de inversión pública.

En otro momento, Becerril recordó que semanas atrás estuvo a punto de ser asaltado y asesinado en Chorrillos cuando salía de visitar a Keiko Fujimori.

“Se me acercó un delincuente y me puso la pistola en la cabeza, me golpeó la cabeza con el arma y me hizo una contusión”, manifestó.

Pese a ello, indicó que no consideró necesario acudir a la clínica y poner la denuncia.

Horas más tarde, se conoció que García fue separado de su cargo el último lunes. Ante ello, Becerril explicó que García Nieto trabajó en el puesto de técnico hasta el 1 de abril e iba a pasar al cargo de auxiliar. En su reemplazo iba a entrar Eyner Díaz como técnico.