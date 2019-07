Becerril: “tiró la toalla”, Flores: “respaldo decisión”

Síguenos en Facebook

Como era de esperar, la propuesta hecha por el presidente Martín Vizcarra en la víspera, durante su mensaje presidencial, causó opiniones divididas entre los congresistas electos por la región Lambayeque.

No obstante, hasta el cierre de esta edición, solo fue posible conocer la posición de dos de ellos: el fujimorista Héctor Becerril Rodríguez y el oficialista Clemente Flores Vílchez. Sus expresiones, claro está, fueron discordante entre sí.

MENSAJES

Incluso antes del mensaje presidencial y fiel a su estilo, Héctor Becerril tuvo duras palabras contra la gestión de Vizcarra.

“Hay algo muy raro, no llega al Congreso el premier del Solar y Vizcarra estaba muy nervioso ¿Qué tramaron? No fui al Congreso como protesta, porque no puedo recibir a quien nos ataca y amenaza constantemente, eso no es democrático”, publicó a través de su cuenta de Twitter, justificando su inasistencia al acto protocolar.

Luego de que el mensaje de Vizcarra culminara con la propuesta de adelantar las elecciones y que estas se realicen el próximo año, la respuesta de Becerril, también a través de un tuit, no se hizo esperar. El miembro de Fuerza Popular dijo que el mandatario estaba siendo “copado” por “rojos y caviares”. Incluso, Becerril aseguró: “(el presidente) tiró la toalla y así cree que puede librarse del chantaje, ahora que ya no tiene poder, será peor, sus aliados lo apuñalarán por la espalda, como siempre hacen”.

Totalmente en contra se mostró Clemente Flores, quien también a través de Twitter compartió una instantánea del presidente Vizcarra con una textual de su mensaje: “El Perú no se detiene y nuestra fuerza es de 34 millones. Las grandes decisiones de este gobierno se toman escuchando a cada peruano”.

Flores acompañó dicha imagen con un breve texto señalando: “es por eso que respaldo la decisión de nuestro presidente”.

Por último, si bien no se pronunció de manera individual, el congresista Marvin Palma, actual miembro de la mesa directiva del Congreso, se presentó junto al presidente de esta última, Pedro Olaechea, quien aseguró que defenderán “la institucionalidad del Poder Legislativo”.