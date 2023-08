En la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) son cada vez más conscientes de sus limitaciones para cumplir con el servicio de limpieza pública en toda la ciudad.

Hoy, el concejo debatirá en sesión extraordinaria la aprobación de un convenio de cooperación interinstitucional para que la comuna logre adquirir nuevas unidades para el recojo de la basura en 40 puntos críticos.

La propuesta contempla la compra de un camión compactador, un volquete, un cargador frontal y un camión baranda con el apoyo del Gobierno Regional de Lambayeque.

Para que esta iniciativa se concrete, se requiere primero que los regidores otorguen autorización y así la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, pueda firmar el acuerdo.

El siguiente paso es que los técnicos de la municipalidad formulen un expediente técnico con un monto de inversión de aproximadamente S/ 6 millones, que será entregado al Gore para su ejecución a través de una convocatoria pública.

Baja capacidad

Los informes de la oficina de Gestión de Residuos Sólidos de la MPCh detallan que de las 14 compactadoras, 8 continúan en mantenimiento o reparación, y no se ha logrado su rotación.

Como es claro, seis unidades son usadas para la recolección de toneladas de basura que se acumulan a diario en la vía pública.

A este grupo se suman, cada ciertos días, 5 a 3 vehículos que fueron recuperados, pero tienen antigüedad, ya que datan del gobierno del exalcalde, Roberto Torres.

Y por tal motivo, registran fallas mecánicas con mayor frecuencia.

“Es comprensible que la gestión haga esfuerzos para superar esta problemática, pero hay algo que no estamos atendiendo, o no lo hace el equipo de alcaldía, y es que no se han superado las observaciones a Maestranza”, sostuvo el regidor Orlando Puell Varas.

El personal de Maestranza interviene en el mantenimiento de las unidades vehiculares.

El Gore realizará la adquisición de los bienes, pero el municipio será el responsable de asignar choferes, del gasto en combustible y demás labores complementarias.

“Cuál será el soporte para que estas unidades tengan un manejo adecuado. Maestranza tiene dificultades con su personal y es parte del actual problema”, agregó Puell.

Cabe indicar que la Defensoría del Pueblo de Lambayeque está al pendiente de las gestiones que hace el municipio en la gestión de residuos sólidos.

El jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, informó que esta institución coordina con la MPCh, para que esta cumpla con atender la deficiente prestación del servicio de residuos sólidos que también ha sido comprobado por la Gerencia Regional de Salud y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

