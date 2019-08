Buscan convenio con el Ejército para reemplazar a obreros durante huelgas

Síguenos en Facebook

La Municipalidad Provincial de Chiclayo busca la firma de un convenio entre la VII Brigada del Ejército y el Centro de Gestión Ambiental para reemplazar con personal de esta brigada a los obreros durante huelgas o paralizaciones.

Esta propuesta no fue debatida el último viernes por el concejo provincial pues el convenio aún no estaba definido por la municipalidad. El regidor Jony Piana Ramírez mencionó que no se conocen los detalles del convenio y tampoco se informó sobre qué actividades y equipos podrían emplear los miembros del Ejército.

“Hay que ver hasta qué punto puede intervenir el Ejército cuando hay huelgas y paros. Habría que precisar aspectos logísticos como proveer de combustible, alimentos para los soldados. Una cosa es una situación de emergencia y otra cosa es un paro”, mencionó.