“Chicho Rimarachín” y su banda realiza diversos atracos en distrito de Tumán

El hampa continúa reinando en el distrito azucarero de Tumán, pues hace y deshace a toda hora del día en diversos sectores de la localidad, sin que la Policía pueda atraparlos.

Varias personas han sido víctimas de una banda de delincuentes dedicada a asaltar mayormente a los comerciantes, prestamistas y hasta a los que se dedican a realizar juntas.

BANDIDOS

Algunos agraviados han señalado que se trata de un maleante conocido como “Chicho Rimarachín”, a quien han logrado identificar a través de algunos testigos en el momento que sufrían los atracos.

“Yo acudí a un agente en el sector Pampa el Toro y luego de retirar la suma de S/ 2,000 de una junta que tenía que entregar aparecieron dos delincuentes en mototaxi. Uno de ello sacó una pistola y me obligó a entregar todo el dinero si no lo hacía me mataba. Se cubrían los rostros”, sostuvo una de las agraviadas.

Por su parte, un comerciante de pescado cuyo nombre se mantiene en reserva para evitar represalias dijo que a él le arrebataron s/ 1,500 de las ventas de productos hidrobiológicos.

“Regresaba de vender mi pescado y con mi ayudante en una mototaxi nos dirigimos a una acequia a lavar nuestras cosas como cubetas, cuchillos, baldes, de pronto de un momento a otro apareció otra mototaxi de donde bajaron dos hombres y realizaron disparos al aire. Nos dijeron que si no colaboramos nos asesinarían en el lugar. Me golpearon la cabeza y me despojaron del canguro donde tenía S/ 1,500, también mi teléfono celular y el GPS arrojaba la señal en Pampa El Toro hasta que lo apagaron”, contó.

Agentes policiales de la comisaría de la zona han indicado que efectivamente están detrás de los facinerosos.

Señalaron que uno apodado “Neco” es quien ejecuta la marcación a las víctimas y luego aparece “Chicho Rimarachín” con sus compinches y realizan el asalto.

Dieron a conocer que uno de sus hermanos estuvo preso.