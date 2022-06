Los obreros de la Municipalidad Distrital de Pátapo, en la región Lambayeque, protestaron ayer contra la gestión del alcalde Juan Guevara Torres, debido a que no respeta sus derechos laborales.

Con pancartas en mano, realizaron un plantón en el frontis de la comuna para denunciar que el burgomaestre no cumple con pagarles el salario mínimo vital, tampoco les reconoce la asignación familiar, y ni siquiera les deposita la CTS de acuerdo a ley.

“La remuneración mínima vital que ha incrementado el gobierno central aquí se está desconociendo. No se respeta el derecho a la CTS. La bonificación por riesgo a la salud que debe otorgarse al trabajador obrero, aquí no se cumple. Se les retiene de manera ilegal la cuota sindical, descontada de su sueldo, pero no es reportado al sindicato”, señalaron.