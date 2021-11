Tras una presunta negligencia médica en agravio de la anciana Rosario Urpeque de Guerrero, de 71 años de edad, lamentablemente no soportó y falleció en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, de EsSalud, en Chiclayo.

Erick Fabian Guerrero Urpeque, hija de la occiso, denunció que el 13 de octubre trasladó a su madre Rosario Urpeque hasta el mencionado nosocomio, donde supuestamente debían amputarle la pierna desde la rodilla, por una gangrena (herida infecciosa) producto de la diabetes que padece. Sin embargo, en el hospital solo le cortaron un dedo del pie.

“En su historia decía corte arriba de la rodilla; sin embargo, por no pecar de pesimistas, dije que tal vez se trataba de un milagro. Luego mi madre cae mal por un dolor abdominal, la operan el 25 de octubre por la vesícula. Allí se queda en cirugía y luego le dan de alta. El 2 de noviembre se vuelve a descompensar y allí determinan que tiene una infección generalizada y deben cortarle toda la pierna”, sostuvo.

Indicó que lo peor del caso es que en la Unidad de Cuidados Intermedios (Ucin) no la recibían hasta que no le corten la extremidad. En Traumatología le dijeron que depende del riesgo quirúrgico.

“En riesgo quirúrgico de medicina interna me dice que si la operan, mi madre se va a morir. O sea me tienen peloteando y mi madre ya está a punto de morir y no hacen nada”, añadió.

Tras esta denuncia, la Gerencia de EsSalud Lambayeque ha solicitado que se inicien las investigaciones administrativas correspondientes a fin de determinar responsabilidades y, de haberlas, se tomarán las acciones establecidas en la normativa institucional vigente. Eso informó EsSalud a través de un comunicado.