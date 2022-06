La autorización de viaje que requería el alcalde provincial de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, no fue debatida ayer luego que se suspendiera la sesión de concejo. Aunque estuvo programada para las 5 de la tarde, no se alcanzó el quórum para iniciar el debate.

El regidor Andrés Puell Varas precisó que se requería la presencia de al menos ocho regidores. Debido a este inconveniente, estimó que la municipalidad convocará una nueva sesión de concejo.

Como se recuerda, Gasco Arrobas pretende viajar a España para asistir el próximo 21 de junio a la Feria de Dinamización del Comercio en la región de Murcia.

Puell Varas reiteró que el concejo no debería ser convocado para debatir un viaje que no tendrá ningún impacto en Chiclayo. “Los viajes anteriores que hizo el alcalde no han significado nada para la ciudad. No ha surgido ninguna experiencia que se haya podido volcar en beneficio de Chiclayo. Y este viaje no tendrá ninguna relevancia, sobre todo con los problemas que actualmente existen”, indicó.