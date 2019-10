Clemente Flores: "Vizcarra prefirió que lo apoyara desde la Comisión Permanente"

Síguenos en Facebook

Se avecinan nuevas elecciones congresales extraordinarias 2020 y parece que la mayoría de integrantes del Parlamento disuelto se alistan para candidatear en sus regiones, lo cual sería legal para el miembro de la Comisión Permanente del Congreso, Clemente Flores, quien dialoga de este y otros temas de la coyuntura política.

¿Pueden los integrantes del Parlamento disuelto participar de las próximas elecciones congresales 2020?

La ley (reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República) no les prohíbe porque estamos frente a nuevas elecciones complementarias y no generales (...) En todo caso, solicito al Jurado Nacional de Elecciones que se pronuncie al respecto y acabe con la incertidumbre. Su pronunciamiento aclarará el tema.

Pero los excongresistas han sido literalmente expulsados por una gran mayoría de peruanos que no se sienten representados. ¿Deberían postular?

Si (los exparlamentarios) se meten a la piscina sabiendo que se van ahogar, es problema de ellos. La ley no les prohíbe. En mi caso tengo que evaluar varios aspectos, pero no puedo confirmar nada. Los cinco congresistas que fuimos elegidos por Lambayeque en el 2017 creo que sí podemos volver a candidatear (en el 2020).

¿No cree que los peruanos merecen un Congreso con nuevos rostros que reviertan la mala imagen ganada ante el pueblo?

Claro que sí, todos los peruanos queremos un cambio. Espero que el nuevo Parlamento tenga gente joven, con cierta madurez política. Además, que lleguen personas honestas, transparentes y trabajadoras, porque eso es lo que está pidiendo el pueblo.

Tras la disolución del Congreso se armó el nuevo Gabinete Zeballos y se voceaba su nombre en una cartera, ¿qué pasó?

El tema de un ministerio me lo propusieron, incluso estaba en la lista, pero el presidente Martín Vizcarra prefirió que lo apoyara desde la Comisión Permanente del Parlamento y así fue.

¿Y cómo puede ayudar al mandatario?

Bueno, en el momento que el presidente emita Decretos de Urgencia tenemos que defender que están en el marco legal ya que la Comisión Permanente tiene mayoría fujimorista y puede oponerse (...) Aunque este comité no está para refutar, sino para evaluar estos documentos (enviados por Vizcarra) y entregarlos al siguiente Parlamento como control político.

El encargado de legislar es el presidente a través de Decretos de Urgencia, y eso de debe cumplir.

Usted ha sido implicado en el caso de Los Temerarios del Crimen, ¿por eso derrepente no le dieron la confianza en un ministerio?

Nada que ver, eso no está en discusión. Te repito que estaba en la lista, pero el presidente habló conmigo.

Pero, ¿este caso afectó su imagen política?

Yo he denunciado a David Cornejo y Willy Serrato por difamación ante la Fiscalía. Que dos delincuentes toquen tu nombre en un caso de corrupción claro que afecta. Inicialmente me afectó por todo el tiempo que me costó construir mi imagen, pero ya el caso está en manos de la Justicia y solo queda esperar. Aún no he vuelto a ser citado por el Ministerio Público, pero estoy tranquilo.