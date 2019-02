Vía concesionada a Odebrecht continúa en pésimo estado

Síguenos en Facebook

Durante los primeros meses de 2017, El Niño Costero asoló 13 regiones del país, particularmente Tumbes, Piura y Lambayeque. El trágico saldo de este fenómeno climatológico fue de 101 fallecidos, más de 140 mil damnificados y alrededor de 218 mil kilómetros de carretera destruida o afectada.

Una de las vías perjudicadas fue el tramo Olmos-Lambayeque que -en 2014- fue añadido al proyecto Interoceánica Norte, cuya concesión fue adjudicada al consorcio de la firma brasileña Odebrecht. Sin embargo, a más de cuatro años de esta situación, el referido tramo que comprende alrededor de 88 km se encuentra en estado calamitoso sin que la empresa concesionaria se haga cargo de los daños.

Gracias a acuerdos firmados con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su rehabilitación ahora será financiada con más de 90 millones de soles del presupuesto para el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.

Correo verificó los daños de la carretera para este reportaje elaborado en alianza con el portal Convoca.pe.

INCORPORACIÓN EXPRESS

El 17 de junio de 2005, el entonces representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, y el viceministro de Transportes del régimen toledista, Néstor Palacios Gianfranco, firmaron el contrato para la construcción, rehabilitación, mejoramiento, conservación y explotación de la Interoceánica Norte por 25 años.

El documento contractual contempla la posibilidad de obras adicionales, es decir, obras que no se encontraban en la propuesta técnica original del concesionario, pero “cuya ejecución puede ser decidida durante el periodo de concesión por el Estado (…) por considerarlas convenientes para el cumplimiento” del proyecto.

Esta cláusula posibilitó que el 5 de agosto de 2014 -en el gobierno de Ollanta Humala-, se suscribiera el acta de Acuerdos Obra Adicional Olmos-Lambayeque, entre el consorcio IIRSA Norte S.A. (Odebrecht) y el entonces director general de Concesiones en Transportes, Celso Gamarra, a nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Mediante el acta se incorporaba la vía de acceso Olmos-Lambayeque al contrato de concesión de la Interoceánica Norte, pues así “permitirá aumentar el alcance de la infraestructura vial de la Macro Región Norte y mejorará la calidad de los servicios que ofrece”.

Según este documento, la resolución fue motivada por cartas suscritas el mismo 2014 por el gremio de Exportadores de la Región Lambayeque (AREX) y el gremio nacional de exportadores (ADEX), que en ese contexto buscaban mayor margen de autonomía para “desarrollar su agenda”. Otro antecedente fue la carta N° 3465-CINSA-MTC remitida por el mismo consorcio de la constructora brasileña el 31 de marzo de 2014, en la que señalaba su disposición para que el tramo Olmos-Lambayeque sea incorporado como parte de la concesión Interoceánica Norte.

Celso Gamarra Roig, exdirector general de Concesiones de Transporte, manifestó que se sintió “casi obligado a anexarle ese tramo a IIRSA Norte”. “Lo que yo recuerdo es que a mí me pusieron contra la pared con informes de Ositran y con informes de OPP del Ministerio. O sea, ya no podía hacer nada más que incluirla en la IIRSA Norte (…) Había 2, 3 informes, uno de Ositran y uno de OPP-Planificación y Presupuesto, que me decían: Inclúyelo”, manifestó.

No obstante, Celso Gamarra, desde su cargo, “les puso unas condiciones para que mejore” la vía. En ese sentido, el acta de acuerdos suscrita establecía que el consorcio debía realizar la adecuación de la vía Olmos-Lambayeque a los niveles de servicio establecidos en el contrato de concesión, para lo cual debía presentar un Informe Técnico de Mantenimiento Periódico en tres meses.

Otro punto del acta era la construcción de una segunda vía “para la ampliación de la capacidad de la carretera (doble calzada o evitamientos)” para lo cual IIRSA Norte S.A. tenía que presentar estudios de pre-inversión en un plazo de cuatro meses.

Sin embargo, un hecho que llama la atención es que, para la ejecución de estas obras adicionales, se suscribiera un acta de acuerdos y no una adenda, tal como refiere el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) cuando menciona que las prestaciones adicionales “necesariamente requieren una resolución que las apruebe y la suscripción de una adenda al contrato antes de ser ejecutadas”.

Celso Gamarra Roig indicó que se prefirió un Acta de Acuerdos, en este caso, porque el contrato de 2005 con IIRSA Norte tiene un mecanismo para adicionar activos y que ése era el procedimiento para ello.

Además, según manifestó, esto se hizo con “el visto bueno de Ositran, con los “okey de todo el mundo”.

“Las Adendas yo las odio. Porque se convierten como en una herramienta para tratar de solucionar cualquier problemita que sale en el contrato”, manifestó.

Lo que sí hubo fue una adenda al Acta de Acuerdos que fue suscrito el 1 de julio de 2015, entre el consorcio de Odebrecht y el director general de Concesiones en Transportes, Raúl García Carpio, nombrado en este cargo en agosto de 2014 en reemplazo de Celso Gamarra.

La adenda al acta establecía la incorporación de la carretera Olmos-Lambayeque al tramo 4 de la Interoceánica Norte, que comprende Olmos-Corral Quemado.

¿MODIFICACIONES OPORTUNAS?

Según el Acta de Acuerdos de 2014, el consorcio de la firma brasileña estaría a cargo de la adecuación de los niveles de servicio de la vía Olmos-Lambayeque, para lo cual efectuaría “labores de operación y conservación” además de presentar un informe técnico de mantenimiento periódico y construir la segunda carretera previa aprobación del estudio de pre-inversión.

No obstante, en los considerandos 2 y 3 de la adenda de la acta, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece que, como esos trabajos deben cumplir con la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y que dichos trámites implican “realizar evaluaciones y estudios que conllevan tiempo”, se había solicitado al consorcio que realice un Informe Técnico de Mantenimiento Periódico “de menor alcance” mientras se ejecuta el trámite de lo establecido por el SNIP.

Es decir, en virtud a la adenda del acta, el consorcio iniciaría la ejecución de trabajos orientados solo a mejorar la condición de la carretera Olmos-Lambayeque mientras se gestionaba la ejecución de la rehabilitación total de la vía.

Esta obra sería realizada por el grupo empresarial de Odebrecht, después de que Provías aprobara un nuevo Informe Técnico de Mantenimiento.

Otro aspecto importante que también figura en la adenda es que la constructora brasileña, desde el 29 de noviembre de 2014, pasó a administrar el Peaje Mocce de la carretera Olmos Lambayeque.

Este peaje, según un informe de la Defensoría del Pueblo de 2018, recibió el 27,2% del tráfico total de vehículos ligeros dentro de toda la concesión Interoceánica Norte en 2016; es decir, más de un millón de vehículos de ese tipo.

La recaudación total del Peaje Mocce en ese año fue de 12 millones 732 mil 690 soles.

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES

A poco más de un mes de suscrita la adenda del Acta de Acuerdos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones decidió -según el Informe Defensorial N° 178 de la Defensoría del Pueblo- liberar a Odebrecht de los compromisos asumidos en el Acta de Acuerdos de 2014.

Es decir, “de cumplir con su obligación de recuperar los niveles de servicio de la calzada, berma, derecho de vía, drenajes, señalización vertical, y elementos de encarrilamiento y defensa” de la carretera.

Esto fue realizado mediante el “Acta de Acuerdos para la Suspensión Temporal de Obligaciones Contractuales”, suscrita el 12 de agosto de 2015 entre el consorcio de la empresa brasileña y el director general de Concesiones en Transportes, Raúl García.

Sin embargo, este grupo empresarial solicitó la suspensión de sus obligaciones desde el 12 de diciembre de 2014, es decir a cuatro meses de haber suscrito el Acta de Acuerdos.

¿Por qué Odebrecht en solo diez meses solicitó que se integre el tramo Olmos-Lambayeque al proyecto Interoceánica Norte, y tras lograr su objetivo pidió que se le suspendieran las obligaciones adquiridas en el Acta de Acuerdos respecto a la explotación de la concesión, el régimen de seguros y las consideraciones socioambientales de la vía?

En tal sentido, causa desconcierto la respuesta del Ministerio de Transportes -entonces a cargo de José Gallardo Ku- que eximió a Odebrecht de una serie de compromisos adquiridos, pero no de la recaudación de la tarifa de peaje a los vehículos que atraviesan la estación Mocce, instalada en el tramo Olmos -Lambayeque, de acuerdo con el Acta de Suspensión Temporal de Obligaciones.

No obstante, el 28 de marzo de 2017, el Ministerio de Transportes decidió suspender la recaudación del peaje Mocce debido a los efectos del fenómeno del Niño Costero.

La medida fue acatada por el consorcio desde el 29 de marzo de 2017. A la fecha, el peaje no ha vuelto a ser recaudado.

¿RESPONSABILIDAD UNILATERAL?

El 15 de diciembre de 2015, el Estado peruano y el consorcio de Odebrecht firmaron el Acta de Acuerdos Informe Técnico de Mantenimiento Funcional de la vía Olmos-Lambayeque que permitió asignarle a la firma brasileña la suma de 9 millones 732 mil 951 dólares para la ejecución de obras que asegurasen la “transitabilidad a los usuarios de la vía de manera segura”.

Vale señalar que el documento precisa que el alcance de los trabajos no es “recuperar los niveles de servicio”, debido a que esa obligación quedó suspendida para el consorcio hasta que se ejecutara “la rehabilitación total de la vía” por parte del Estado. Estos trabajos de “menor alcance” debieron ser ejecutados en un plazo de 180 días.

Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones -mediante la resolución directoral N° 1186-2015-MTC/20, del 17 de noviembre de 2015- aprobó para el mismo Informe Técnico de Mantenimiento un presupuesto de costo directo de 6 millones 872 mil 116 dólares.

Es decir, hubo un incremento de 2 millones 860 mil 835 dólares respecto al acta que firmaron las partes, casi un mes después.

La justificación de esta variación fue la inclusión de gastos generales, utilidad y un reajuste de los precios. Esta diferencia sería cubierta directamente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

¿QUIEN SE HACE CARGO?

Si antes del efecto del fenómeno del Niño Costero la carretera Olmos-Lambayeque se encontraba en mal estado, su situación actual es peor y los trabajos de mantenimiento del consorcio de Odebrecht son insuficientes, tal como ellos lo reconocieron en una resolución de reclamo del 9 de agosto de 2018.

“(…) Los sectores azotados por el último El Niño Costero (…) precisan de intervenciones, sin embargo, las mismas, escapan del mantenimiento y conservación que ejecuta la concesionaria (…). Estos sectores precisan de intervenciones de mayor alcance (rehabilitación y mejoramiento), (…) no obstante, estas intervenciones deben ser aprobadas e indicadas por el MTC y el organismo regulador”, se lee en aquel documento.

Por parte del Estado, la entidad ministerial propuso a Ositran (supervisor estatal) en setiembre de 2017 que las obras en dicha carretera por parte del consorcio sean ejecutadas como “accesoria” de seguridad vial.

El organismo regulador respondió a dicha propuesta que la incorporación del tramo vial se hizo como “obra adicional” y no accesoria en el Acta de Acuerdos de agosto del 2014 y su adenda de julio del 2015; por lo tanto, lo suscrito previamente debía respetarse.

Días después, el ministerio de Transportes indicó a Ositran que la obra considerada “adicional” implicaba más inversión económica, la cual requería la firma de una adenda al contrato, pero “cuya suscripción no es viable” debido a los impedimentos legales de las compañías vinculadas a Odebrecht.

Finalmente, en noviembre de 2017, el Ministerio de Transportes consultó a Ositran la posibilidad de hacer obras en la carretera con recursos públicos y que el concesionario se encargara de la conservación.

El 12 de diciembre de ese mismo año, Ositran respondió que esa posibilidad “es procedente ante la falta de mutuo acuerdo entre el concesionario y el concedente para las obras adicionales”.

Sin embargo, a más de un año de estos acuerdos, la vía Olmos-Lambayeque sigue siendo un dolor de cabeza para usuarios y pobladores de la zona.

AFECTADOS DIRECTOS

Además de los transportistas, los pobladores de las zonas afectadas, como Agustín Sialé Rázuri, que vive en el distrito de Mochumí, critican el estado de la vía a casi dos años desde que el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczysnki lanzó el Plan de Reconstrucción con Cambios.

“Para salir del apuro, echaban un líquido que compactaba y evitaba que se levante el polvo. Pero ese líquido tenía una capacidad para durar tres meses. Ahora, el alcalde (de Mochumí, José Rodríguez Alvarado) manda una cisterna a regar una vez a la semana”, expresó.

El temor de Agustín Sialé es que las redes de alcantarillado colapsen y ocasionen nuevos hundimientos en la vía si se producen las lluvias que ya ha advertido la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

Por el momento, los pobladores deben soportar la polvareda provocada por los vehículos de carga en un estado de emergencia que permanece vigente desde el 21 de diciembre del año pasado, en seis distritos de Lambayeque: Pítipo, Motupe, Íllimo, Olmos, Pacora y Chongoyape.

AVANCES LENTOS

Pese a estar acostumbrados a los inconvenientes de la ruta, el riesgo para los transportistas y pobladores es constante.

El representante de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, consideró que la rehabilitación de la vía fue deficiente, uno de los factores que “continúa poniendo en peligro la seguridad de las personas”.

El funcionario afirmó que otro de los motivos del retraso en la reconstrucción de la carretera es el Acta de Suspensión de Obligaciones, que establece al Estado peruano como único responsable de asumir los costos para la rehabilitación de la vía Olmos-Lambayeque.

“Los municipios no tienen competencia para establecer algún tipo de regulación en las carreteras nacionales. Tampoco cuentan con un presupuesto para recuperar estas vías. Y el gran problema es que en el contrato de concesión con Odebrecht, pues solo se incluye su mantenimiento, más no la reconstrucción”, destacó.

Al igual que en la vía Olmos-Lambayeque, la Defensoría ha detectado puntos débiles en el tránsito del puente colgante La Otra Banda y el camino Sorronto, ubicados en los distritos de Zaña y Oyotún, respectivamente (en la provincia de Chiclayo).

Estas rutas están incluidas en las obras que ha proyectado ejecutar este año la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. En el caso de la carretera Olmos-Lambayeque, la adjudicación fue otorgada a la empresa Construcción y Administración S.A. (CASA), por un costo de 95.3 millones de soles.

Los trabajos se han empezado a ejecutar en los tramos ubicados en Motupe y Olmos, pero se estima que la reconstrucción de 86.5 kilómetros de la vía (de los 1040,70 que están concesionados) finalizará en un plazo máximo de 8 meses.

Al respecto, el gerente de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios en Lambayeque, César Calderón Morales, precisó que espera que se reduzca ese plazo.

“Debe estar concluyendo el 15 de agosto de 2019. (...) Esto depende de la unidad ejecutora del proyecto (el Ministerio de Transportes y Comunicaciones). Nosotros gestionamos el financiamiento para el servicio de recuperación y rehabilitación de esa vía”, manifestó.

Para esta carretera y otras que también están concesionadas, la Defensoría del Pueblo ha solicitado que la Contraloría verifique el desarrollo de su reconstrucción a fin de evitar “la duplicidad de proyectos”.

Al respecto, el gerente de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios en Lambayeque, César Calderón Morales, rechazó esta posibilidad pues indicó que, al tratarse de una vía concesionada, la obra solo pudo ser licitada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En base al Decreto Legislativo N° 1363, promulgado el 23 de julio del año pasado, el MTC puede acceder a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES) para aquellos proyectos que están incluidos en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.

“El Ministerio identificó esta vía afectada por el fenómeno El Niño y por eso solicitan el financiamiento a la Autoridad de la Reconstrucción. Ellos son los entes ejecutores y responsables de todo el proceso de licitación y ejecución en sí”, explicó César Calderón.

DESCARGOS

Celso Gamarra, exdirector general de Concesiones en Transportes, en cuya gestión de suscribió el Acta de Acuerdos de 2014, señaló que el motivo de la inclusión de la vía a IIRSA Norte fueron los reclamos de la población que se encontraba enardecida por el estado de la carretera.

Consultado por la adenda del Acta de Acuerdos de 2015 y el Acta de Suspensión de Obligaciones de ese mismo año, ambas suscritas por su sucesor en el cargo, Raúl García Carpio, mencionó que le “daba rabia” saber que se suspendieron obligaciones importantes a la concesionaria.

“Si ya teníamos un acuerdo con el Concesionario para que mejore -y mejore quiere decir llevarlo a un nivel de autopista-, ¿por qué le han restado, por qué han frenado eso? No sabría por qué motivo”, manifestó.

En referencia al Informe Defensorial N° 178 de la Defensoría del Pueblo, Raúl García Carpio señaló que “si bien tiene una buena intención y busca mejorar la actuación del Estado y de los concesionarios ante eventos como el Fenómeno El Niño, tiene varias imprecisiones”

“En estos casos, de carreteras cofinanciadas, las intervenciones se diseñan y valorizan para luego pagarse, algo diferentes a las carreteras autosostenibles donde las empresas tienen la obligación y la recuperan con los peajes”, expresó.