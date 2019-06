Confirman condena contra 14 policías

Síguenos en Facebook

Los esperan en la cárcel. La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Chiclayo confirmó la sentencia de 5 años de cárcel que se impuso en primera instancia a 14 policías por haber aceptado coimas del clan familiar “Caycay”, el cual se dedicaba a la venta de drogas.

Son cuatro oficiales y diez suboficiales los que ahora se encuentran prófugos de la justicia por haber brindado protección a traficantes de drogas a cambio de dinero. Ellos habían apelado la sentencia dictada el 30 de enero del presente año.

ESCUCHAS

Como se recuerda, el caso inició cuando se levantó el secreto de las telecomunicaciones a investigados por tráfico ilícito de drogas (TID), advirtiéndose que esas personas tenían conversaciones con efectivos policiales en actividad.

Es así que fueron identificados los policías que avisaban al clan Caycay sobre los operativos antidrogas para evitar que sean capturados. Por esto, recibían sumas de dinero mensualmente, tal como se advierte de las escuchas telefónicas.

Durante el juicio de apelación, la defensa de los policías cuestionaron la legalidad de los audios, aduciendo que fueron extraídos de otro proceso de manera irregular; sin embargo, la Sala resolvió que es una actuación válida de la Fiscalía.

“No es una prueba prohibida, los audios no quedaron en reserva u ocultos, sino que se puso de conocimiento a todos los imputados para que respondan como corresponde. Varios reconocieron su voz en los audios y hasta admitieron haber tenido conversaciones con los investigados”, consta en la resolución.

Además, la Sala refutó el argumento de varios suboficiales que alegaban haber tenido comunicación con Haydee Leyva Caycay, alias “tía Vicky”, porque era informante de la Policía.

“No resiste un mínimo de análisis el argumento de que Leyva Caycay era informante, pues conocían que era investigada por TID y lavado de activo. Es un claro desprecio por lo que representa la institución policial, deslealtad con el Estado y con sus compañeros que sí luchaban contra la delincuencia”, resolvió.

NOMBRES

La sentencia por cohecho pasivo propio ha sido ratificada contra los suboficiales Franklin Cabrera Carranza, Carlos Vásquez Álvarez, Jorge Montenegro Yampufé, Edgar Aurazo Guerrero, Juan Rivera García, Nerin Núñez Rojas,Luis Zorrilla Collantes, Luis Morales Acosta, César Núñez Quispe y Juan Fuentes Bustamante.

Asimismo, se confirmó la condena contra el coronel Luis Montesinos Valverde, el mayor César Guerrero Flores, y los capitanes Rafael Bernedo Roca y Hamilton Tirado Paredes.

Respecto a este último, la Sala sostuvo que no ofreció contra-pruebas para refutar los audios en los que se le escucha prometerle a la “Tía Vicky” que los policías a su mando no la fastidiarán.

“En un audio se le escucha decir me voy a tu casa para que me des mi propinita, dile a tu sobrino que me espere con un ferrito, término que se le conoce al dinero”, consta en la sentencia.

Asimismo, respecto al capitán Rafael Bernedo la Sala sostuvo que decidió colocarse del lado de la delincuencia, pues sabía a qué se dedicaba el clan Caycay; pero aún así aceptaba sus pedidos puntuales.

“La ‘Tía Vicky’ le dice amor un favor bien grande (...) Su interés era que los policías que hacían seguimiento con cámaras, a quienes llamaba los ‘Marianos’, se retiren a otro lugar para que la dejen chambear.”, consta en la resolución.

Así también, sobre el mayor César Guerrero, la Sala resaltó uno de los audios en el que se le escucha decirle a Gregoria Ruiz, integrante del Clan, “cuando paso por la propinita” y ella le responde “ya pues a fin de mes”.

“En su condición de mayor se comprometía a sacar gente de la Dirandro e incluso se comprometía a recibir sumas dinerarias. Él mismo ha reconocido que contestaba el teléfono por cortesía porque eran informantes de la policía”, resolvió la Sala.