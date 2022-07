En declaraciones a un medio radial, el ministro de Justicia, Félix Chero Medina, no descartó un posible cierre del Congreso, frente a las constantes confrontaciones que existe con el Poder Ejecutivo.

El miembro del Gabinete Ministerial precisó que si la próxima Mesa Directiva del Parlamento insiste en generar enfrentamientos y no propiciar consensos, evaluarían la posibilidad de una disolución del Legislativo.

“Yo confío que con la recomposición de la Mesa Directiva se tenga miembros que puedan generar línea de consenso, que puedan dialogar y puedan agendar un proyecto de Gobierno conjunto entre Ejecutivo y Legislativo. De lo contrario se evaluará en su momento (el cierre del Congreso). No descartamos esa posibilidad”, señaló.

No obstante, luego subrayó que optar por dicha opción o plantear una cuestión de confianza también podría generar mayores confrontaciones entre ambos poderes del Estado. “Siempre he pensado, y lo he transmitido al presidente (Pedro Castillo), que quebrantar el orden democrático no es saludable para el país”, dijo.

Al respecto, el congresista por Lambayeque, Alejandro Aguinaga sostuvo que Chero Medina debe ser inmediatamente convocado a la Comisión Permanente del Congreso para que brinde explicaciones sobre sus intenciones “golpitas”.

“Creo que debería ser censurado porque en una democracia un ministro no puede hablar de cerrar el Congreso, un ministro que esté promoviendo un golpe de Estado, sobre todo en medio de situaciones tan difíciles para el Ejecutivo, como esas acusaciones de corrupción. O acaso quiere tapar la corrupción con un golpe de Estado”, asevero.

Aunque luego Chero Medina dijo que ha sido malinterpretado, Aguinaga lamentó su actitud y le recordó que él es un funcionario “designado”, mientras que el Congreso “es un poder del Estado elegido”.