Congresista Héctor Becerril y abogado de Mirtha Gonzáles protagonizan altercado (VIDEOS)

El congresista Héctor Becerril Rodríguez sostuvo esta mañana un altercado en la sede del Ministerio Público, en Chiclayo, con Percy Panta Burga, abogado de la empresaria Mirtha Gonzáles Yep.

La confrontación inicia luego que el legislador fujimorista publicara en su cuenta de Twitter que el abogado Percy Panta “jugaría en pared con el fiscal Juan Carrasco para facilitar terminación anticipada y colaboración eficaz a cambio de enlodar honras”.

Precisamente esta mañana ambos se encontraron en las afueras de la Fiscalía y, según el propio Panta Burga, se acercó al congresista para preguntarle por qué escribió ese mensaje en la red social. Según el abogado, el fujimorista le respondió: “acá todos son unos corruptos”.

“Lo que trata (Becerril) es manchar las honras basado en su inmunidad. Sí, hubo una discusión. Lo que él pretende es acallar mi labor como abogado. Me ha dicho que voy a terminar en la cárcel porque soy abogado de una denunciante”, indicó.

Tras reconocer la labor de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad (FECOR) en la desarticulación de mafias en Chiclayo, Panta Burga sostuvo que “no solo Mirtha Gonzales, sino varios empresarios denuncian estos hechos. Pretenden amenazar, no solo a los que denuncian, sino a los abogados”.

REGLAJE

En respuesta, el congresista Becerril denunció que viene siendo víctima de reglaje, luego que se encontrara con el abogada Panta Burga.

“He venido a la Fiscalía a hablar con el fiscal Germán Montero, cuando salí vino casi corriendo el abogado Panta, me intercepta y me empieza a hacer amenazas. Pregunto yo, me están haciendo reglaje, cómo sabe dónde me ubico. Eso lo denunciaré en la comisaría”, dijo.

Así también, se ratificó en su mensaje publicado en las redes sociales. “Yo he pedido que investigue en cuántos casos donde Panta Burga defiende y Carrasco es el fiscal, en cuántos casos se dieron beneficios carcelarios”, añadió.