Congresistas le responden a fiscal que los denunció

Contraatacan. En respuesta a las investigaciones que enfrenta por el caso “Los Temerarios del Crimen”, el congresista Héctor Becerril Rodríguez decidió formular una denuncia más contra el fiscal Juan Carrasco Millones, coordinador de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque (Fecor).

El parlamentario fujimorista denunció ante la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía Suprema de Control Interno al titular de la Fecor, acusándolo - paradójicamente - de encabezar una organización criminal que se dedicaría a elaborar “informes fraudulentos” para capturar a investigados.

Durante su visita a la ciudad de Chiclayo, el legislador precisó que ha recibido en su despacho diversas denuncias sobre el supuesto accionar irregular del fiscal Carrasco, por lo que decidió denunciarlo con dichas evidencias ante sus superiores en Lima.

DENUNCIA

“Con informes de inteligencia de dos oficiales de la Policía Nacional, el fiscal Carrasco metió a la cárcel por 36 meses a muchas personas, y cuando estas personas salieron, indagaron qué paso y descubrieron que no existen esos informes. Es más, el jefe de la región policial dice en un documento que esos informes nunca existieron. Ahora, la Fiscalía de la Nación está mandando a los fiscales superiores que este caso se investigue”, dijo, refiriéndose a los implicados del caso “Los Limpios de la Corrupción”.

Además, Becerril Rodríguez señaló que otro de los medios de prueba que ha presentado en la denuncia contra el fiscal Carrasco es la declaración que dio David Guerrero Rodríguez, alias “Ñoño”, presunto integrante de la organización criminal “La Hermandad del Norte”, durante el juicio por el asesinato de la señora Teodosia Flores Vásquez.

“A mi despacho han llegado denuncias muy graves, por ejemplo, que en el penal, en una audiencia pública, el reo David Guerrero ha manifestado que la Policía de Lima y el fiscal Carrasco lo infiltraron en una organización criminal, que le dieron un arma y una motocicleta y estando infiltrado, dio aviso que a tal hora iba a ocurrir un asesinato, pero nadie llegó. ¿Qué hizo el fiscal Carrasco? Le dijo no te preocupes, lo vamos a solucionar, dándole beneficios penitenciarios, pero el señor ha sido condenado a 27 años de cárcel. Eso tiene que investigarse”, manifestó.

Mostrando por momentos excesiva confianza en que las denuncias contra el titular de la Fecor prosperarán, el congresista Becerril señaló inclusive que el fiscal podría terminar preso.

“Estoy pidiendo que se haga una investigación exhaustiva, y esa investigación lo estoy llevando a Lima, como ya hay elementos de prueba, no tengo ninguna duda que se va hacer justicia, y si es responsable el fiscal Carrasco de lo que se está acusando, no tengo ninguna duda de que terminará en un penal”, indicó.

Por último, Becerril dijo estar seguro de que en los próximos días la Fiscalía Suprema en Lima le ordenará a Carrasco Millones que remita el caso “Los Temerarios del Crimen” a la Fiscalía Anticorrupción para que continúe la pesquisa.

“El fiscal Carrasco con uñas y dientes quiere defender que se quede en su jurisdicción estas investigaciones porque ahí se han dado beneficios procesales en forma ilegal e indebida. En la última parte, cerca de 23 empresarios han salido con beneficios y qué dice Carrasco, han conseguido una gran cantidad de dinero (reparación civil). Ese es el gran temor que tiene Carrasco, que pase a otra Fiscalía y se conozcan todas sus patrañas que él ha realizado en estos casos”, puntualizó.

EVALÚA

Quien también tuvo duras palabras respecto al fiscal Juan Carrasco fue el parlamentario Clemente Flores Vílchez, de la bancada oficialista, quien indicó que viene evaluando interponer una denuncia contra el representante de la Fecor por haber mencionado que los congresistas investigados a raíz del caso “Los Temerarios” tendrían que ver con que el mismo haya pasado a un juzgado anticorrupción.

“Es gravísimo lo que está mencionando, dice que los congresistas habrían coordinado la salida de la jueza (Cecilia Grandez Rojas, quien veía el caso inicialmente). Para hacer ese tipo de acusaciones tiene que demostrarlo con documentos o con hechos evidentes, yo estoy evaluando la posibilidad de hacer una denuncia contra el fiscal”, aseveró.

De igual manera, Flores cuestionó que Carrasco Millones haga esta alusión cuando no es él quien investiga a los legisladores, sino la Fiscalía de la Nación.

“Lo que está haciendo es, tendenciosamente, inclinar la balanza en un proceso de investigación. El señor no tiene por qué tocar mi nombre porque no tiene prerrogativas para mencionar mi caso, este está en la Fiscalía de la Nación. Me parece que el señor está obsesionado con tocar el nombre de congresistas, que le da más réditos políticos”, expresó Flores Vílchez.

En la misma línea, el parlamentario hizo un llamado a acatar las decisiones del Poder Judicial pues “deben respetarse las estructuras” y reiteró que lo señalado por Carrasco es muy grave. “Está haciendo una aseveración gravísima (...), está tocando mi nombre con la finalidad de tener cámaras, salir en pantalla”, refirió.

INVESTIGAN

Como se sabe, tanto Clemente Flores como Héctor Becerril fueron incluidos en las indagaciones a cargo de la Fiscalía de la Nación, al ser mencionados por colaboradores e implicados en “Los Temerarios del Crimen”, quienes afirmaron que los legisladores negociaron obras durante la gestión del exalcalde David Cornejo.

Hace poco, este último cambió la versión que inicialmente había dado a la Fecor, afirmando que nunca acusó a los congresistas Héctor Becerril y Javier Velásquez (también investigado). No obstante, se ratificó en cuanto a Flores, quien dijo que, al contradecirse, Cornejo pierde credibilidad.