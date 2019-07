Contraloría advierte irregularidades en obra de agua y alcantarillado

Síguenos en Facebook

Según el informe de auditoría N° 790, emitido por la Contraloría General de la República, en el proceso de contratación para la ejecución de la obra “Reconstrucción y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Mocupe”, en el distrito de Lagunas, se habría producido una serie de irregularidades.

HECHO

La obra en cuestión tuvo un presupuesto de S/ 18’435,997 y se ejecutó en la gestión del exalcalde de Lagunas, Segundo Castillo. Según la Contraloría, el proceso presentó varias observaciones, entre ellas, “el otorgamiento de buena pro a postor que incumplió con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas, pese a que ello acarreaba su descalificación; así como la falta de verificación posterior a la documentación contenida en la oferta del postor”.

De igual manera, se advirtió la “certificación y depósito de recursos transferidos para el financiamiento del proyecto de saneamiento y alcantarillado, en cuenta no administrada por el tesoro público, no ejecutados en el mismo”, lo cual afectaría “el correcto funcionamiento de la administración pública y el financiamiento de la ejecución del proyecto en un total de S/ 1’827,754.81”.

“Se ha evidenciado la transferencia de recursos (...) los cuales fueron depositados en otra cuenta corriente”, además de la “ejecución del importe en mención mediante cheques a favor de funcionarios y servidores municipales, así como de personas naturales jurídicas diferentes al ejecutor del proyecto”, consta en el documento.

SANCIÓN

De acuerdo a los resultados del informe, existiría presunta responsabilidad penal y administrativa por parte de algunos exfuncionarios de dicha comuna, entre ellos: Carlos Manuel Ventura Rojas, Viviana Aroli Pejerrey Vásquez, Carlos Javier Santamaría Chapoñán, Ronald Malca Becerra y Julio Lazo Pomares (actual alcalde del distrito de Pomalca). Mientras que los también funcionarios de la comuna de Pomalca, Julio Joel Chancafe Castro y Faustino Maza Valladolid, solo podrían ser sometidos a un proceso administrativo sancionador.

La Contraloría también recomienda a la Municipalidad Distrital de Lagunas hacer la verificación inmediata de la información que los postores ganadores de la buena pro hayan presentado, entendiéndose como tal a toda la documentación que figura en sus propuestas técnicas, aún cuando no haya sido exigida en las bases.

Además, exhorta a que se disponga el inicio de las acciones necesarias, a efecto de que se determinen las responsabilidades a que hubiera lugar. Esto entre otras recomendaciones.

VERSIÓN

El alcalde del distrito de Pomalca, Julio Lazo, expresó que es un informe factible a apelación y en 15 días se impugnará ante el Tribunal de Acciones Administrativas, quienes se encargarán de tomar una decisión definitiva.

“No ha sido mi gestión, no era alcalde, no me he apropiado de nada, la obra ha sido culminada, recepcionada y liquidada”, expresó el burgomaestre mediante comunicación vía Whatsapp.