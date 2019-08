Contratan en HRL por más de S/ 2 millones pese a vicios

Síguenos en Facebook

Toda una controversia es la que se ha formado en torno al contrato con una empresa de seguridad para el Hospital Regional de Lambayeque (HRL) por más de 2 millones de soles.

Esto debido a que el acuerdo en cuestión se firmó el mismo día en que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce) emitió un dictamen advirtiendo vicios en el proceso de selección.

EL LÍO

A inicios de julio de este año y tras ser anulado en una primera ocasión, fue retomado el concurso público N° 006-2018, para la contratación del “Servicio de Seguridad y Vigilancia en las Instalaciones del Hospital Regional de Lambayeque”.

De acuerdo a la información disponible en el portal del Seace (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado), el hospital firmó el respectivo contrato con la empresa ganadora de la buena pro, Seguridad Perú y Servicios Varios SRL. Esto el último 5 de agosto, por un monto ascendente a 2 millones 759,940.24 soles.

No obstante, también con fecha 5 de agosto del 2019, figura el dictamen N° 000672-2019, emitido por Osce y donde se menciona que las bases integradas incluyeron requisitos que van en contra de la normativa, concluyendo que “se ha vulnerado los principios de transparencia, libertad de concurrencia y competencia que rigen la contratación pública”.

Sobre el particular, Correo consultó con el director del HRL, Abel Chávarry Isla, quien dijo haber encontrado el proceso en su etapa terminal (asumió el cargo a inicios de julio de este año). Aseguró que hasta el momento de la firma del contrato no se conocían observaciones al proceso y que, además, no podían esperar más tiempo pues ese mismo día tenía que hacerse el relevo a la nueva empresa de seguridad.

Si bien el dictamen de Osce señala que es el titular de la entidad quien deberá decidir si el proceso vuelve o no a ser anulado, Chávarry adujo que debe ser el Órgano de Control Institucional (OCI) el que intervenga y que su gestión se encuentra abierta a brindar toda la información que sea requerida. Además, afirmó que la empresa saliente (V&C Resguardo y Custodia SAC, que no ganó el concurso e informó sobre el dictamen al OCI) no cumplió con reponer unos equipos perdidos durante su servicio y que ocasionó un perjuicio al HRL.