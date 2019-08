Contratista de “Temerarios” admite coimas por S/ 70,000

Síguenos en Facebook

Un nombre más se suma a la lista de sentenciados dentro del caso “Los Temerarios del Crimen”, la organización criminal que habría encabezado el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel. Se trata del empresario Roger Humberto Obando Bardales, quien ayer fue condenado a 3 años y 4 meses de cárcel suspendida por el delito de cohecho activo genérico.

Siguiendo los pasos de otros sentenciados con imputaciones similares, Obando Bardales optó por acogerse a la terminación anticipada, confesando haber entregado coimas por un total de 70,000 soles a exfuncionarios de la Entidad Prestadora del Servicio de Saneamiento de Lambayeque (Epsel).

El contratista, en ese sentido, admitió haber pagado dicho dinero a cambio de obtener la buena pro de dos obras de saneamiento, una de ellas en el centro poblado Juan Tomis Stack del distrito de San José y la otra en la jurisdicción de Lagunas-Mocupe.

PRIMERA

Roger Obando figuró en la lista de 35 personas contra las cuales se ordenó detención preliminar el pasado 12 de julio, como parte de un tercer grupo de implicados en “Los Temerarios del Crimen”. Desde entonces, el empresario se mantuvo prófugo hasta que, el último viernes, decidió entregarse a las autoridades.

De acuerdo a la investigación desarrollada por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) de Lambayeque, ya existían elementos que sindicaban a Obando Bardales, entre ellos, las declaraciones del colaborador eficaz N° 0411-2018.

Este señaló ante los fiscales que el exfuncionario de Epsel, Edgar Vásquez Díaz, tras haber ingresado a trabajar por recomandación de David Cornejo, fue abordado por el exgerente de Operaciones de la mencionada entidad, Gustavo Castellanos Custodio, quien le pidió beneficiar “a su amigo de apellido Obando” con la buena pro de la supervisión de la obra de saneamiento en el centro poblado Juan Tomis Stack.

El amigo en cuestión no sería otro que Roger Obando, quien ofrecía S/ 40,000 a cambio de conseguir la mencionada supervisión. Según el colaborador, la entrega del dinero se realizó en las inmediaciones del óvalo Santa Victoria, dentro del vehículo del empresario, reuniéndose para ello con Gustavo Castellanos y Edgar Vásquez. El primero, incluso, tomaría 5,000 soles y los restantes 35,000 se quedarían en poder de Vásquez.

Posteriormente, tendría lugar una reunión en el local de la Universidad Juan Mejía Baca, entre Edgar Vásquez, Nestor Salinas Vásquez (exgerente de Epsel) y David Cornejo, donde este último recibiría los S/ 35,000. De dicho monto, el exalcalde entregaría 4,000 soles a Salinas y 2,000 soles a Edgar Vásquez.

No obstante, el colaborador también precisa que “el ingeniero Obando nunca postuló (al proceso de selección) por motivo que había viajado a Lima y no se había enterado de la convocatoria”. Ante esto, Edgar Vásquez le diría que había otra supervisión, la de una obra en el distrito de Lagunas, con la cual podría ser beneficiado para no perder lo que ya había pagado.

OTRA OBRA

El colaborador N° 0411-2018 indicó que, entre fines del 2016 e inicios del 2017, el exfuncionario Edgar Vásquez coordinó nuevamente con Gustavo Castellanos para ver la entrega de la supervisión de la obra de saneamiento en el distrito de Lagunas, con un valor referencial de más de S/ 795,000, a favor de Roger Obando.

Castellanos, según el testimonio, consultaria con el exgerente Nestor Salinas y, tras confirmar que no había nadie más interesado, le informaría a Vásquez que “el ingeniero Obando había dado S/ 30,000 a fin de obtener la supervisión de la obra de Lagunas”.

Otra vez, de dicha suma, Castellanos se quedaría con 5,000 soles, mientras que Edgar Vásquez y Nestor Salinas tendrían una nueva reunión para entregar el dinero a David Cornejo. Este también volvería a dar 4,000 soles a Salinas y 2,000 a Vásquez.

“Aparte entregó la suma de S/ 6,000 a Nestor Salinas Vásquez, para que le dé S/ 4,000 a Miguel Vásquez Mendoza, gerente de Obras, y S/ 2,000 para Mariano Díaz, quien era el subgerente de Logística y se encargaba de ver los procesos de selección”, menciona el colaborador eficaz.

OTASS

Un detalle que también mencionó el colaborador N° 0411-2018 en su momento es el supuesto pago de 10,000 soles por parte de Roger Obando, dinero que sería utilizado por el exalcalde David Cornejo para financiar una apelación contra la resolución ministerial que disponía la intervención de Epsel por parte del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass).

De acuerdo a dicho testimonio, Cornejo se reuniría con Nestor Salinas y Edgar Vásquez para decirles que le estaban cobrando S/ 25,000 por la apelación y necesitaba urgente 10,000 para asegurarse y presentarla dentro del plazo. Ante esto, el colaborador señala que decidirían contactarse con “el ingeniero Obando”, quien entregaría los 10,000 soles a Vásquez en su vehículo, en los alrededores de un centro comercial de Chiclayo.

Con el monto requerido en sus manos, Salinas y Edgar Vásquez acudirían donde David Cornejo para entregarle el dinero.