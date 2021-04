En la víspera, desde la Dirección de Salud Ambiental de Lambayeque se informó que entre 3 a 4 personas infectadas con coronavirus vienen falleciendo en sus viviendas. Solo en los primeros 7 días del mes de abril se recogieron 24 cadáveres Covid19 en diferentes inmuebles.

Son cientos de familias los que hoy en día buscan una cama de hospitalización en instituciones de EsSalud y del Minsa en la región Lambayeque; sin embargo, al haber colapsado los nosocomios por el aumento exponencial de contagios, los pacientes permanecen en sus domicilios, donde llevan tratamiento –muchas veces en solitario sin la asistencia de un médico – con la esperanza de superar este virus.

RESISTENCIA DEL VIRUS A MEDICAMENTOS

En esa línea, Benjamín Mendoza Jr., CEO de la Clínica BM autorizada para atender a pacientes Covid19, sostiene que junto a su equipo médico especializado han visto llegar a pacientes con recetas de uso hospitalario, pero tratados en casa, lo cual –señala – podría complicar la salud de los infectados.

“Por ejemplo, en casa les aplican antibióticos de amplio espectro, hasta pulsos de corticoides. Realmente no es correcto, porque si no mejoran lo derivan a una institución pública o privada de mayor capacidad resolutiva en donde el médico especialista ya no tendría más ‘techo’ en el manejo de antibióticos, porque en los resultados de los cultivos las bacterias salen resistentes a muchos medicamentos. Entonces ¿cómo afrontamos la infección agregada bacteriana?”, sostiene.

SÍNDROME DE DISTRES RESPIRATORIO AGUDO

Benjamín Mendoza Jr. explica que existen diversos exámenes médicos para evaluar el grado de afectación del virus en el organismo de un paciente; no obstante recomienda un estricto control de un examen de laboratorio tomado en la arteria llamado Gases Arteriales (AGA) dentro del cual está el “Pafi” (PaO2/FiO2), cuyos indicadores son: Menor a 100: Severo. Menor a 200: Moderado. Menor a 300 Leve.

“Este índice es uno de los criterios para clasificar la gravedad del Síndrome de Distres Respiratorio Agudo (SDRA). Recalcando que no es un indicador de pronóstico, pero es muy importante en la toma de decisión de cuándo entrar a la UCI para ser intubado. Recomendamos que cuando el “Pafi” (PaO2/FiO2) es menor a 150 pensar en UCI”, señala.

El CEO de BM Clínica precisa que hasta el momento han atendidos a más de 700 pacientes infectados, entre consultas, emergencias, hospitalización y UCI, para lo cual han sabido afrontar diversas situaciones críticas.

“Una de las razonas de nuestro éxito en dar de alta a pacientes Covid19 es el contar con bioingeniería médica en UCI, tenemos un equipo multidisciplinario de nueve médicos intensivistas y un equipo quirúrgico para la realización de traqueotomía percutánea con video-laringoscopio; además contamos con una enfermera especialista en unidad critica por cada 2 pacientes”, añadió.

LA TERCERA OLA CON MÁS FUERZA

El médico Benjamín Mendoza Jr. calcula que si bien estamos en un aumento exponencial de contagios y decesos en la región Lambayeque por la pandemia, la tercera ola será más fuerte y podría darse después de la segunda vuelta electoral que se desarrollará el 6 de junio.

“Verano, Semana Santa, las vueltas electorales, Día de la Madre, la nueva variante brasileña, y las vacunas insuficientes harán que la tercera ola sea aún más fuerte, tentativamente para julio o agosto. Inclusive pudiéramos hablar de un confinamiento total nuevamente”, acotó.