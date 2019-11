Cuestionan falta de obras y mejoras en Lambayeque

Síguenos en Facebook

En desacuerdo. El Frente de Acción Lambayecano cuestionó que durante los 10 primeros meses de gobierno del alcalde Alex Rodríguez no se observan cambios importantes en la "Ciudad Evocadora". Y, por su parte, la autoridad edil responde que la crítica obedece a represalias políticas.

ATRASO

Según el presidente de este grupo cívico, Dustin Coello Vásquez, a los 30 días de mandato del burgomaestre de la Municipalidad Provincial de Lambayeque (MPL) se denunciaron presuntos actos de corrupción,

como el caso del retraso en la remodelación de la iglesia San Pedro, valorizado en más de un millón de soles.

"Hasta ahora la obra está paralizada. No se cumplen los plazos de ejecución.

El 25 de octubre en sesión de concejo el alcalde se comprometió que se reiniciarán los trabajos y nada", acotó.

Además, dijo que se denunció un concurso CAS ante la Contraloría, pues, al parecer, las plazas estaban direccionadas para gente que apoyó en la campaña de Rodríguez.

"Finalmente, la Contraloría intervino y mediante la Procuraduría de la MPL se notificó al comité de selección que modifique algunos requisitos y se anuló la convocatoria", expresó.

"Hay actualmente en la comuna 125 trabajadores que estarían por locación de servicios y podrían pedir la estabilidad laboral, esto significa un aumento de las planillas y mayor gasto corriente. Para el otro año habrá menos presupuesto para obras como si el municipio fuera una casa de empleos", añadió Coello.

Finalmente, el dirigente dijo que la delincuencia está ganando terreno, ya que los rateros asaltan a mano armada.Además, la informalidad en el transporte y el comercio afuera del mercado Modelo la hacen una ciudad desordenada e insegura.

RESPUESTA

El burgomaestre no se cayó nada y afirmó que los que lo critican no tienen moral, ni representan a los verdaderos lambayecanos, por lo que no le preocupa "lo que le digan".

"(Las críticas) son por temas políticos. Estos 10 meses ha sido para hacer gestiones, más que obras.

Lo que pasa es que recibimos información y expedientes técnicos de la anterior gestión. Estos meses hemos logrado convenidos con los ministerios", adujo.

Por el caso de la iglesia San Pedro sostuvo que la demora se debe al mal expediente técnico dejado por su antecesor Ricardo Velezmoro, y que se han hecho nuevos documentos para que la próxima semana se reanuden los trabajos. "Lo que faltaba era el cerco perimétrico", dijo.

"Otra gestión que hice fue que el municipio reciba como donación 152 hectáreas donde se construirá una planta de residuos sólidos", puntualizó.

"Qué podemos esperar de un perdedor político", afirmó el alcalde sobre Dustin Coello.