David Cornejo ofrece seguir contando toda la verdad

Síguenos en Facebook

Claro y directo. El exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, ofreció seguir contando toda la verdad en el proceso que se le sigue como presunto cabecilla de la organización criminal “Los Temerarios del Crimen” o “Los Corchines de la Corrupción”.

El exburgomaestre tuvo la oportunidad de expresarse al culminar la audiencia de apelación al mandato de prisión preventiva realizada ayer, en la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA).

Cuando la presidenta de la referida Sala, Margarita Zapata Cruz, le cedió el uso de la palabra al encarcelado excalcalde chiclayano, este aprovechó para ratificar su posición de seguir colaborando con la justicia en el esclarecimiento de los hechos.

PALABRAS. Desde el penal de Chiclayo, mediante sistema de video conferencia, Cornejo empezó su alocución invocando a Dios para que los jueces superiores admitan su pedido y resuelvan a su favor.

“He orado ante Dios todo poderoso su misericordia y piedad para que a través de su digna sabiduría y su ejecutoria de conocimiento del derecho penal, sean merituadas las tesis presentadas por mi abogado defensor, el doctor Jovino Castillo”, señaló.

Luego, el exalcalde mencionó el nombre del fiscal que lo investiga, Juan Carrasco Millones (presente en la audiencia) para dejar entrever que su caso “Los Temerarios del Crimen” ha logrado trascendencia a nivel nacional, gracias a su confesión sincera.

“El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque (Fecor). El fiscal Juan Carrasco Millones sabe perfectamente que su caso que hoy día se está ventilando en esta audiencia de prisión preventiva se integró, se formalizó por un solo valor: la verdad que me hace libre, exijo que lo...” dijo, siendo interrumpido por la presidenta de la Sala.

La juez superior Margarita Zapata le pidió al exalcalde ser concreto y no repetir lo que su abogado ya había “explicado extensamente”, obligándolo de esta manera a expresar su posición.

“Ratifico hoy mi conducta personal de una total disposición para someterme a los criterios de la justicia. Estoy plenamente dispuesto en mi actitud, para seguir con esa plena disposición, para que mi conducta sea oportuna y sea fiable, con la verdad en la mano, estimada presidenta”, manifestó.

Precisamente, el día que fue internado en el penal de Chiclayo (19 de diciembre de 2018), Cornejo Chinguel confirmó a los medios de comunicación que había escrito una carta dirigida al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en la que denuncia haber sido presionado por congresistas para entregar obras a determinados contratistas.

“Al verme privado de mi libertad, tomé la decisión de convertirme en colaborador eficaz, para contribuir íntegramente con la justicia y la verdad de este caso (...) “Hace dos meses, el fiscal superior Abel Concha Calla, con el señor Willy Serrato Puse, me garantizaron protección a través de la fiscalía Fecor contra las diligencias de investigación y a cambio de S/. 80,000, pago que realicé en dos partes y que efectivamente me informaban sobre estas diligencias de investigación”, se lee en la misiva.

Por tal motivo, esta posición del exalcalde David Cornejo, ratificada ayer en audiencia, podría complicar la situación de otros investigados, como son los congresistas Clemente Flores Vílchez, Héctor Becerril Rodríguez y Javier Velásquez Quesquén.

“He declarado que encima de mi despacho, en distintas oportunidades fui presionado por congresistas de la República para que se favorezcan con obras y acuerdos políticos”, escribió en su carta el exburgomaestre.

PEDIDOS. Noe Cornejo Chinguel, hermano del exalcalde, también pidió a la Sala que anule el mandato de prisión preventiva.

“Quiero decirles que yo no he cometido dolo, ni he actuado mal, que Dios los ilumine para que apliquen la justicia como debe ser y como siempre lo han hecho”, dijo.

La Fiscalía le imputa haber recomendado a Charito Aguilar para que ocupe un cargo dentro de la comuna de Chiclayo, y, con ella, habría exigido el pago de cupos a empresas de transporte.

Precisamente, Charito Aguilar negó estos hechos ante la Sala de Apelaciones y calificó de “mentira” que haya participado en la agresión contra el exinspector de tránsito, Walter Inoñán, para que se abstenga a declarar en la Fiscalía.

Del mismo modo, Eberth Luis Gil Otiniano, exsubgerente de Estudios y Proyectos de la MPCh, pidió a la Sala que revise su caso, pues asegura no haber pertenecido a la red criminal “Los Temerarios”.

“Yo soy papá de dos hijas menores, en la última visita me proponen salir a trabajar, eso no lo permitamos, por favor”, exclamó.

Asimismo, el exgerente de Transportes de la municipalidad de Chiclayo, Isaías Merino Chavesta, pidió a la Sala que le permita afrontar la investigación en libertad.

La Fecor le imputa haber otorgado de manera irregular permisos a empresas de transporte, incluso, previo pago de coimas; pero él lo niega aduciendo que eran otras áreas las que daban el visto bueno para los permisos.

“La resolución se firma cuando hay un informe de la subgerencia de Transportes que hace la calificación respecto a la valoración de los vehículos, esto pasa a Asesoría Legal y finalmente es firmada por mi despacho. Quiere decir que la resolución firmada por mi persona, en mi condición de exgerente, se ha hecho en virtud del principio de confianza”, manifestó.

La Fecor apeló la medida de comparecencia con restricciones que la jueza Cecilia Grandez dictó a favor del exgerente de Asesoría Jurídica, Daniel Coronado Tarrillo, a quien se le encontró en su casa S/ 101,000 y $ 1000 en efectivo.

Al término de la audiencia, se informó que la Sala emitirá su decisión en los próximos días.