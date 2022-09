El audio del candidato al Gobierno Regional de La Libertad, César Acuña, en el que se le escucha mangoneando a la presidenta del Congreso, Lady Camones, repercutirá de manera negativa en los demás postulantes de su partido político Alianza Para el Progreso (APP).

Así señalaron personajes consultados por Correo, tras la difusión del audio que reveló el interés de Acuña Peralta en un proyecto de ley que lo favorecería electoralmente, y propició la censura de Lady Camones en la presidencia del Legislativo.

El decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, Carlos Martínez Oblitas, expresó su profundo rechazo hacia el proceder de César Acuña, quien con su actitud “está demostrando ser otro Pedro Castillo” sin decoro, ni moral.

Sin embargo, advirtió que tal como sucede en varios países de América Latina, el Perú está viviendo una judicialización de la política, pues a pesar de que no existen suficientes elementos, el Ministerio Público ya ha iniciado una investigación a Acuña por tráfico de influencias.

“Este caso de Acuña es reprochable, es totalmente inmoral, pero en términos legales no tiene asidero, porque no es funcionario público y ha sido una conversación privada. En el fondo, más es una condena moral que delito, y las consecuencias se van a ver en el próximo proceso electoral, cuando la gente vaya a darle la espalda, pienso yo, esto va a ocurrir”, señaló.

Incluso, auguró que no solo podría pasarle a Acuña Peralta, sino también a todos los candidatos de APP a nivel nacional. “Más que una sentencia, es el peor castigo que puedan recibir”, acotó.

Del mismo modo, el exregidor Guillermo Segura Díaz, sostuvo que la investigación contra Acuña va a terminar siendo archivada, pues se trata de “una situación ética que pone de manifiesto, una vez más, el repudio que existe en la población hacia un Congreso que no resuelve los temas propios de su función y menos todavía de la crisis política”.

“Si hubiera sido la reunión en el Congreso o en la gobernación regional o en un municipio, ahí si obviamente se habría incurrido en delito electoral y tendría que ser sancionado drásticamente Cesar Acuña, pero esta reunión al parecer ha sido interna. Sin embargo, en una época electoral toda crisis tiene repercusión contra quienes están inmersos en ella y va a repercutir obviamente en los resultados electorales”, dijo el exdirigente de APP.

Por su parte, el congresista por Lambayeque, Alejandro Aguinaga Recuenco, de la bancada de Fuerza Popular, también calificó como “una falta ética” lo realizado por César Acuña, quien podría pagar su culpa en los próximos comicios.

“La situación es terrible para él (Acuña) y es evidente que esto también va a traerle consecuencias a sus candidatos en todas las regiones, y a las alcaldías”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que la censura contra Lady Camones de la presidencia del Congreso solo le benefició al presidente Pedro Castillo. “Hay muchos egos que no interpretan el momento político que se vive”, dijo.

Esto, debido a las expresiones de Lady Camones, pues en el audio se le escucha criticar a sus colegas por no tener compromiso para trabajar los fines de semana, pedir bonos o ver al Legislativo como agencia de empleo.

“Cuando tú diriges el Congreso, eres la presidenta de los 130 congresistas y hacer esa crítica a tus pares sin ningún fundamento no es lo más apropiado, porque hay Comisiones que sí han trabajado un montón, por ejemplo Constitución. Si tú conduces el Congreso y ves que te están metiendo gente donde no lo necesitan, qué tienes que hacer, no dejarlos pasar. No puede desacreditar así al Congreso, es una barbaridad”, aseveró.

Finalmente, afirmó que Keiko Fujimori, lidereza de Fuerza Popular, nunca los presionó para agilizar un proyecto de ley, tal como lo hizo César Acuña.

