Desalojarán a más de mil comerciantes formales

Una acalorada manifestación protagonizada por varios comerciantes formales del mercado Modelo puso en aprietos a funcionarios ediles, debido a que la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) notificó a más de mil vendedores para que, en 48 horas, desalojen sus puestos que construyeron hace muchos años en los pasadizos de este centro de abastos.

Las notificaciones fueron entregadas por personal de la oficina de Administración del mercado, y el plazo para que los comerciantes formales retiren sus pertenencias vence ría mañana, según expresaron los manifestantes.

RECHAZO

Según el secretario general del Sindicato de Comerciantes Minoristas del Mercado Modelo, Felipe Cieza Gálvez, el municipio notificó a los comerciantes de los sectores Circunvalación, Hongos, Los Portales y de algunas plataformas, quienes tienen más de 40 años vendiendo sus productos en este centro de abastos, y repentinamente tendrán que retirarse.

Además , explicó que el sindicato apoya a esta facción de comerciantes y calificó como un “abuso de autoridad” el accionar de los funcionarios de la municipalidad porque asegura que ellos son “vendedores formales y como tal pagan su merced conductiva”.

“La ordenanza municipal 017-2005 - Municipalidad Provincial de Chiclayo señala que es comerciante formal el que paga su merced conductiva , y los vendedores, a quienes pretenden desalojarlos, pagan sus impuestos desde el año 1980, y no pueden ser sorprendidos de esta forma”, declaró el dirigente.

Asimismo, no descartó que los más de 4 mil comerciantes formales realicen una marcha para apoyar a sus colegas.

MEDIDAS

El asesor de los comerciantes formales del mercado Modelo, Félix Chero Villegas, sostuvo que presentará un recurso de acción de amparo ante el Poder Judicial para dejar sin efecto el desalojo de los comerciantes de los pasadizos, y lo haría en las próximas horas.

Incluso, aseveró que luego notificarán sobre esta medida a la Policía, MPCh y Ministerio Público.

“Emplazamos al alcalde (Marco Gasco) a que analice bien la sentencia del Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, que en ningún momento ordena un desalojo, sino el reordenamiento de los comerciantes ambulantes que trabajan en el interior y exterior del mercado Modelo”, acotó Chero.

“La policía no debe brindar las garantías (ante un desalojo) porque sería un abuso de autoridad, porque no hay mandato expreso de un desalojo. Se que el general (Julio Díaz) tiene sus asesores y ellos deben leer la sentencia para que no se cometan abusos”, añadió el letrado.

Chero Villegas también manifestó que la Municipalidad Provincial de Chiclayo en ningún momento hizo nada para anular los contratos de arrendamiento con los comerciantes de los pasadizos, por el contrario, les siguió cobrando merced conductiva desde la gestión del exalcalde Artuto Castillo Chirinos.

SOSPECHAS

El abogado fue tajante en señalar que la intención de desalojar a esta facción de comerciantes formales sería para favorecer intereses de los “36 comerciantes de la Junta de Propietarios del Mercado Modelo”.

“El Tribunal Constitucional dejó sin efecto el pedido de los 36 comerciantes y declaró ilegal a esa junta de propietarios, y reconoció como propietario a la MPCh; sin embargo, desde hace cinco años vienen recaudando 5 millones por el alquiler de los baños, y de repente quieren recuperar algunos puestos (de los pasadizos) y seguir usufructuando”, dijo.

Asimismo, Chero Villegas, cree que la Junta de Propietarios tiene las horas contadas.

“El Séptimo Juzgado Civil ha admitido la acción de cumplimiento para que se inicie el proceso de expropiación de las 36 tiendas, y queda esperar la respuesta del juez, para que así se acaben los problemas del mercado Modelo”, alegó el abogado Chero Villegas.

Periodistas de Correo intentaron dialogar con el funcionario Ángel Guzmán Salazar, pero otros trabajadores municipales informaron que estaba en reunión.

OBSERVACIONES

En su acta de visita de inspección N° 00417, Defensa Civil recomendó ocho puntos obligatorios a la MPCh:

Dejar libres las vías de circulación peatonal y vehicular, reordenar y racionalizar el comercio ambulatorio de los alrededores del mercado, plataforma y al interior del mercado Modelo.

Además de reparar y reforzar las estructuras hiperbólicas de los techos, coordinar el retiro de las instalaciones clandestinas de energía eléctrica que se encuentran tendidas,

limitar el uso de generadores que entregan energía a través de cables, retirar la mercadería que está cubriendo los toma corrientes y llaves de control e identificar y señalizar las zonas de Seguridad.

Finalmente, recomendó exigir el uso de extintores en los puestos de plataformas del mercado y el interior del mismo. A la fecha poco se ha cumplido.

ACCIONES

La Municipalidad Provincial de Chiclayo informó que 2 días después de ejecutarse el desalojo dispuesto por el Poder Judicial, “las puertas del mercado Modelo se mantendrán cerradas y no habrá atención al público”.

Así lo indica la resolución de alcaldía 906, emitida el 5 de septiembre, que también incluye actividades que permitan que las vías estén libres a disposición del tránsito peatonal y vehicular.