Detectan inmuebles que en el municipio no están registrados

El distrito de José Leonardo Ortiz a la fecha cuenta con una población de 156,498 habitantes, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática; de este total, la comuna registra en su base de datos tributaria solo 29,000 contribuyentes, entre personas naturales y jurídicas.

Si bien en el informe publicado ayer revelamos sobre la existencia de una presunta mafia de tramitadores que recibía el dinero de contribuyentes y este peculio no ingresaba a las arcas del municipio, ahora ponemos sobre el tapete casos de viviendas y edificios que para el Servicio de Administración Tributaria de José Leonardo Ortiz (SAT-JLO) no existen.

FISCALIZACIÓN

Con el fin de incrementar la recaudación tributaria, el SAT-JLO, conocido también como Minka Municipal, inició un proceso de notificación de contribuyentes morosos, a fin de que se acerquen a cancelar sus impuestos.

Como parte de esta labor, personal de fiscalización realizó un trabajo de campo para entregar las cartillas a los leonardinos en tres de las principales urbanizaciones que tiene este distrito, como son Latina, San Carlos y Garcés. En total se entregaron 5,500.

Grande fue la sorpresa del personal edil al detectar inmuebles, entre casas y edificios, a los cuales no los podían notificar; no necesariamente porque estén al día en sus pagos de impuestos, sino porque para el Sistema de Administración Tributaria no existen, es decir, desde que edificaron sus predios no realizan pago alguno hasta la fecha.

“A estas personas se les considera como omisos a la declaración jurada. En estos casos, la norma estipula una multa que para las personas naturales es el 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), y de 1 UIT para las personas jurídicas”, precisa la funcionaria.

Por ejemplo, en pleno centro de este distrito, en las cuadras 21-22 y 23 de la avenida Balta, en la urbanización San Carlos, para el SAT-JLO solo existen 5 viviendas, pese a que a simple vista se pueden ver más de 60 edificaciones, entre casas y edificios (hoteles).

“Solo hemos podido entregar 5,500 notificaciones porque es la base que hemos encontrado. Por eso se está continuando con el trabajo de campo para ir actualizando nuestro número de contribuyentes”, señala Maryorie Rengifo Montaño, gerente general del SAT-JLO.

MÁS CASOS

Así también, se han detectado inmuebles con edificaciones que difieren de las declaraciones juradas presentadas en su momento ante la desactivada Gerencia de Administración Tributaria.

Es el caso, por ejemplo, del inmueble ubicado en la calle Huáscar N° 228, en la urbanización San Carlos, la cual presenta una declaración de ser un predio de 1 piso y de material rústico (adobe); sin embargo, a la fecha presenta una edificación culminada de tres pisos.

Igual situación presentan los inmuebles con direcciones: Virrey Toledo N° 219 - Urbanización Latina (4 pisos); Avenida México N° 457 - Latina (4 pisos); calle Atahualpa N° 725 - Urbanización San Carlos (4 pisos). En total, por el momento, se van detectando más de 120 inmuebles con declaraciones juradas desfasadas.

Ante estos hallazgos, el SAT-JLO ha cursado notificaciones a los propietarios de los inmuebles indicándoles que realizarán visitas de inspección a fin de “verificar la información contenida en su declaración jurada de impuesto predial”, según se puede leer en el oficio enviado a la contribuyente María Ocampo Ganoza, en cuyo predio de 5 pisos de la calle Cruz de Chalpón N° 152, funciona una notaría, a un costado de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz.

CIFRAS DIFERENTES

Al respecto, el subgerente de Planificación Urbana y Catastro, Yeltsin Stalin Saavedra Calle, señala que a fin de actualizar su base catastral solicitaron al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) información, pero esta no les sirvió de mucho.

“Nos alcanzaron una base gráfica con un plano vacío y desactualizado. Lo que queríamos es comparar dónde nos falta a nosotros y dónde tienen ellos, pero no se pudo cruzar esa información. Ahora estamos actualizando y tenemos ya 44,770 unidades catastrales”, comenta.

Así también, el funcionario señala que solicitaron información a Electronorte, a la Superintendencia Nacional de Registros Público (Sunarp) y a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (EPSEL) respecto al registro de usuarios que tienen estas instituciones en José Leonardo Ortiz.

Como resultado de estos pedidos, señala Yeltsin Saavedra, solo obtuvieron respuesta de Electronorte, quien maneja una data de 45,000 usuarios.