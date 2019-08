Empresa familiar de alcalde busca beneficiarse con ordenanza

Síguenos en Facebook

El alcalde provincial de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, lo negó en cada oportunidad que pudo, pero una de las empresas vinculadas a su familia ya inició el trámite para beneficiarse con la cuestionada ordenanza N° 007-2019.

El hermano del burgomaestre, Luis Absalón Gasco Arrobas, solicitó a la gerencia de Desarrollo Vial y Transportes de la municipalidad acceder a una autorización especial para que Valle Norte SAC transporte mercancías en el centro de Chiclayo.

CAMBIOS

El pasado 2 de agosto, el empresario Luis Gasco Arrobas presentó el formulario de trámite para obtener una autorización especial en base a la ordenanza N° 007 que autoriza el transporte de carga y descarga en la ciudad.

El documento fue firmado por el hermano del alcalde en su condición de gerente general de la empresa Valle Norte SAC, cargo que desempeña desde el 2008.

La ordenanza N° 007 fue aprobada por el concejo municipal el 24 de mayo, pero pocos días después, Luis Gasco Arrobas destacó entre los empresarios que defendían los efectos de esta norma.

El hermano del alcalde explicó a Correo que era un “operador logístico” de la empresa Supermercados Peruanos pero negó que los vehículos de su empresa -dedicada al rubro de transporte de carga pesada- ingresaran a Chiclayo porque, en aquel momento, “no tenía el permiso”.

El empresario también negó tener algún interés familiar, personal, o de grupo para solicitar la aprobación de la ordenanza pero se animó a responder si alguna vez esta norma podría beneficiarle.

“Si es que se diera la oportunidad, lógico, como lo hace todo el mundo, (...) no por eso será motivo que me impida poder tener un permiso, es muy aparte hacer negocios con el Estado o con la municipalidad, que tampoco lo hacemos”, expresó en su momento.

Posteriormente, se reveló que Marcos Gasco Arrobas figuraba como accionista de Valle Norte SAC, pero el alcalde, en un intento por desvincularse de la empresa, aseguró haber renunciado a sus acciones el 12 de julio de 2016 de acuerdo a un acta de la Junta de Accionistas.

Cuando la relación de esta empresa agudizó los cuestionamientos en su contra, el alcalde declaró a Correo que su familia “no tenía nada que ver con esta gestión”.

“Están queriendo vincular como si fuera un conflicto de interés. Lo niego rotundamente. Soy empresario en segunda generación”, manifestó.

En aquella ocasión, la autoridad municipal reconoció que las empresas de transporte vinculadas a su familia sí estaban ubicadas en Lambayeque (tal como ocurre con Villa Norte SAC que tiene dirección en la urbanización La Parada, frente al centro comercial Sodimac) pero aseguró que “de allí se van al nororiente, a Lima”.

“Él (en referencia a su hermano Luis Absalón) no distribuye en Chiclayo y la empresa que él representa jamás ha pedido una sola autorización antes de que inicie mi gestión y menos en los cuatro años que tendré como alcalde”, sentenció.

Dos meses después de estas afirmaciones, los hechos se alejan de las posturas iniciales que mostraron el alcalde y su hermano.

Lo cierto es que el documento presentado por Luis Gasco Arrobas fue registrado, el 5 de agosto con el código 599210, en la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes y fue derivado, en tan solo dos días, a la subgerencia de transporte.

A la fecha permanece en esta última oficia para que sea tendido y se emita el informe correspondiente.

Sin embargo, el subgerente de transportes, Julio Yoeno Armas Alcalde, sostuvo que hasta el último lunes 12 de agosto, ningún permiso había sido otorgado a algún familiar del alcalde.

“Me he enterado que ha habido un trámite del gerente de la empresa de la familia del alcalde, que está en todo su derecho de presentar, pero me parece que él (Luis Gasco Arrobas) ha desistido. Nosotros no lo hemos denegado, porque no ha continuado el trámite”, arguyó.

El subgerente sostuvo que si la municipalidad otorga la autorización al empresario, no se cometería un acto ilícito. “Es derecho al trabajo, no tendría por qué negarle si cumple con todos los requisitos. Hasta ahora, no ha hecho ningún pago (para obtener la autorización)”, agregó.

El alcalde, quien dijo mostrarse sorprendido por el permiso solicitado por su hermano, señaló que la gerencia será la que determine si atiende el trámite.

“Es una empresa formal. Todos tienen el derecho a hacerlo, pagando los ruteos y trabajando bajo reglamento y norma, pero políticamente prefiero que no lo pida”, expresó.

Correo conversó brevemente con el empresario Luis Gasco Arrobas sobre las declaraciones que previamente había dado su hermano.

Al respecto, el representante de Valle Norte cuestionó si existía algún acto ilícito y reiteró que las empresas de transporte accedieron a pagar coimas durante la anterior gestión para ingresar camiones de más de 30 toneladas.

Este argumento ya ha sido replicado por el propio alcalde, sus funcionarios y regidores oficialistas para defender la vigencia de la ordenanza N° 007.

“¿Qué de inmoral tiene esta situación? Somos una empresa formal con más de 30 años operando en el tema del transporte, ¿qué me impide tener un permiso con el que pueda circular? Tengo a mi cargo a 40 trabajadores que no pueden ingresar a la zona. ¿Por qué tienen que hacer tanto escándalo?”, agregó.

Luis Gasco Arrobas también dijo que evaluará si continúa con el trámite pero afirmó que “si tiene todo el derecho, se tendrá que hacer en su momento”.