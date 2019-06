Empresa revela video de altercado entre Marco Gasco y su cuñado (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La empresa Supermercados Metro entregó a la Policía el video del día en que el alcalde de Chiclayo, Marco Gasco Arrobas, tuvo un altercado con su cuñado, el empresario Luis Vigil Urdiales.

Como se recuerda, el viernes pasado, Vigil Urdiales denunció haber sido agredido verbalmente por su cuñado el burgomaestre, cuando ambos se encontraban en caja cancelando unos productos.

"Cuando estaba en Caja pagando escuché una voz fuerte y agresiva que me amenazaba y me decía: ya sabes lo que le va a pasar a tu edificio. Al ver que era Marcos Gasco, actual alcalde de Chiclayo, me acerqué y le dije qué pasa; pero recibí como respuesta palabras que me faltan el respeto (...)", declaró aquel día en la comisaría.

En los videos, se aprecia que Vigil intenta acercarse a Gasco, pero personal de seguridad del alcalde de Chiclayo se lo impide. Además, se aprecia que el burgomaestre en todo momento mantiene una actitud sosegada; mientras que su cuñado se muestra alterado, increpándole a gritos algo al burgomaestre.