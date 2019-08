Empresaria afirma que pagó coima a alcalde de Pítipo para que no anule contrato

Síguenos en Facebook

La empresaria Manuela Tenorio Zapata afirmó, en un dialogo sostenido con un comunicador social, que entregó al alcalde de la Municipalidad Distrital de Pítipo, Jean Pierre Martínez Espichán, una coima de 22 mil 500 soles para que no anule el contrato de una empresa que ganó la supervisión de una obra, lo cual la autoridad edil desmintió tajantemente.

AUDIO

Tenorio Zapata se refirió al contrato firmado por el consorcio Virgen del Carmen y la municipalidad de Pítipo el pasado 5 de noviembre del 2018, para la supervisión de la obra de construcción de la nueva institución educativa José Campos Peralta de Batán Grande.

En el audio, se le escucha a la empresaria Manuela Tenorio decirle a su interlocutor: “(alcalde de Pítipo) me pidió S/30 mil , pero solo le entregué S/22 mil 500 para que no me anule el contrato. Quería que lo apoye porque iba a Piura con su mujer y comprar cosas por Navidad. Yo lo he apoyado y se lo digo en su cara”

Además, se escucha que la empresaria le habría entregado esta supuesta coima al burgomaestre Jean Martínez en diciembre del 2018, cuando aún este último no asumía el cargo edil.

SE DEFIENDE

Al respecto, el burgomaestre Jean Martínez negó haber pedido dinero a la empresaria para favorecerla con un contrato que se firmó en la anterior gestión del exalcalde de Pítipo, Luis Valladolid Terrones; sin embargo, reconoció que sí tuvo conversaciones con ella.

“Me reuní tres veces con la empresaria (Tenorio), porque dijo que era representante del consorcio que ganó la supervisión de la obra de construcción del colegio, y quería saber qué pasaría con el contrato, y le indiqué que había un comité de selección que ve el tema de la buena pro para la ejecución de la obra; pero también analizaría si se anula o no el contrato ganado por la supervisora, a la que dijo representar, pero nunca le pedí dinero”, sostuvo el alcalde.

Martínez manifestó que conoce a la empresaria Manuela Tenorio porque ambos viven en el centro poblado de Batán Grande, pero negó tener algún vínculo amical o laboral con ella “antes y después de ser alcalde”.

La autoridad edil explicó que en enero del 2019 se anuló el proceso de licitación de la construcción del nuevo colegio valorizado en S/10 millones 600 mil , por “presuntas irregularidades administrativas cometidas en la gestión edil de su antecesor (Luis Valladolid)”, y que actualmente está en camino una nueva convocatoria.

“El contrato del consorcio supervisor está vigente, porque ganó un concurso público con todos los tiempos acordes en el 2018, pero le he encargado a mis funcionarios que evalúen neutralmente si corresponde o no revisar el proceso de selección, y de igual forma le he pedido a los asesores legales que me alcancen un informe”, declaró el burgomaestre.

En este audio, Manuela Tenorio también dice lo siguiente al comunicador: “(...) el constructor de la empresa que quedó en segundo lugar para la ejecución de la obra, le ha dado una camioneta (al alcalde de Pítipo), se la ha regalado, pero como el proceso de selección se anuló, se lo ha quitado”.

Ante ello, el alcalde Jean Martínez volvió a desmentir que haya sido beneficiado de manera ilegal con un vehículo por parte de una empresa constructora, y aseguró que la nueva camioneta en la que se moviliza es arrendada por la comuna de Pítipo.

“La camioneta en la que me movilizo ha sido arrendada por la municipalidad desde abril de este año para gestiones institucionales. Seguro es de esta camioneta que hablan, y también es usada por los regidores y funcionarios”, refirió Martínez.

Finalmente, la autoridad edil aseguró que no tiene inconvenientes de declarar ante el Ministerio Público, si se le cita en algún momento por este audio; asimismo, alegó que sus asesores legales evalúan la posibilidad de demandar penalmente a la empresaria Manuela Tenorio.