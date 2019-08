En menos de un mes han renunciado 5 funcionarios de la municipalidad de Chiclayo

Síguenos en Facebook

Lo abandonan. Un funcionario más de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) se sumó a la larga lista de renunciantes en lo que va de la cuestionada gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas.

En menos de un mes, son cinco los profesionales que decidieron dejar los cargos de confianza que ejercían en la comuna por - coincidentemente - supuestos motivos personales.

MISIVA

Ayer, sorpresivamente el economista Marco Antonio Barboza Burga presentó su carta de renuncia ante el despacho del burgomaestre, quien, como en los últimos días, deberá buscar un reemplazo para dicho puesto.

“Por medio de la presente, tengo el agrado de saludarlo y al mismo tiempo poner en su conocimiento que por motivos estrictamente personales me veo obligado a formular mi renuncia irrevocable al cargo que vengo desempeñando como gerente de Desarrollo Social y Promoción de la Familia”, consta en su carta dirigida a la autoridad edil.

Precisamente, en este mismo mes, renunció Segundo Soraluz Piñella a la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes, aduciendo motivos personales, pero luego reveló la falta de presupuesto para ejecutar proyectos.

Luego, hace uno días, renunció a la gerencia municipal Ricardo Romero Rentería, al igual que Luis Ponce Ayala a la Gerencia de Planeamiento y Pedro Castro Celis a la Gerencia de Infraestructura, precisamente los tres exfuncionarios del gobierno regional en la gestión de Humberto Acuña.

Al respecto, el regidor de la comuna chiclayana, Jony Piana Ramírez, señaló que, en realidad, en los dos últimos meses, se han registrado siete denuncias y una destitución en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, lo que hace presumir posibles discrepancias con el alcalde Marcos Gasco respecto a los asuntos de gestión.

Además, el concejal de oposición refutó la versión del burgomaestre, quien explicó que los funcionarios renuncian por el temor que genera el hecho de que dos exalcaldes de Chiclayo y sus funcionarios se encuentran presos.

“El mismo alcalde dice que algunos funcionarios renuncian por miedo a la corrupción, pero ninguna persona renuncia si es honesta, sino por problemas en los que no quiere involucrarse, pero en el caso de esas renuncias, no hay una justificación de fondo, ellos se han reservado, y de alguna manera significa que no se sienten cómodos”, aseveró.