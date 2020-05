Enfermeros lambayecanos hacen reclamo a ministro de Salud

Aprovechando la llegada del ministro de Salud, Víctor Zamora, un grupo de enfermeros decidió hacer una airada protesta en el frontis del Gobierno Regional de Lambayeque, denunciado las condiciones precarias en las que trabajan.

Los profesionales de la salud provenientes de los Hospitales Las Mercedes de Chiclayo y Belén de Lambayeque, demandaron mejores salarios y la entrega de Equipos de Protección Personal (EPP) de buena calidad para protegerse del Covid-19.

“No podemos ver a nuestras familias, no podemos abrazar a nuestros hijos, no podemos besar a nuestras esposas y no podemos decirle a nuestros padres que los amamos, pero aquí estamos señor ministro, usted me está viendo, usted me está escuchando, usted no es un ser humano carajo, usted no debe estar ahí, le quedó grande el cargo, por dignidad, por ética, usted debe estar en su casa”, dijo José Luis Palacios Inoñán.

El trabajador solicitó al ministro de Salud, Víctor Zamora que “deje a un especialista al mando del Comando Covid Regional, no a un militar, deje ahí en la cabeza a un infectólogo, a un epidemiólogo, que estamos en una guerra de salud, no estamos en una guerra militar”.