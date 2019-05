Esar Aguilar: “El gobernador no te escucha, te dice no sabes”

En los primeros meses del año, el consejero Esar Aguilar Valdera integraba el círculo más cercano del gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, pero un cambio en sus decisiones han provocado un enfrentamiento que parece no poder concluir.

En la última sesión de consejo, usted se abstuvo de votar a favor del examen psicológico al gobernador, ¿cuales fueron sus razones?

La decisión fue porque no es el tiempo adecuado y están asegurando que nosotros queremos revocarlo (en referencia al gobernador). No es eso. Debería ser para todos, los funcionarios, consejeros y el gobernador para que se hagan un examen psicológico.

¿Entonces sí está de acuerdo con someter a un examen al gobernador?

Sí. Quizás más adelante, pero no me gustó porque fue solicitado muy rápido. Es bueno que en cada trabajo se haga un examen psicológico.

El gobernador aseguró que se planeaba su vacancia.

No hay nada de eso. Ni coordinamos nada. Cada uno tiene sus ideas, principios y es responsable de lo que habla.

Él asegura que solo cuenta con el apoyo de 4 consejeros, ¿es un reclamo por sus votos a favor de la oposición?

El miércoles de la semana pasada hemos ido a hablar con él. El gobernador no nos ha escuchado. Fuimos a buscar una conciliación por el bien de la región.

¿Por qué querían buscar una conciliación?

Para dejar los enfrentamientos. Sí nos recibió, entramos los 10 consejeros (a su despacho) para cerrar este tema y trabajar en conjunto. Pero no nos escuchó y dijo que no hay presupuesto, que él va a inaugurar obras solo. No pudimos llegar a un acuerdo.

¿Ustedes buscan recuperar la contratación de un(a) asesor(a) y un(a) secretario(a) por cada consejero?

Claro, es importante. Él (gobernador regional) también tiene sus asesores. Se ve en todas las planillas del gobierno regional, que les paga bien.

Es evidente su distanciamiento del gobernador ¿evalúa renunciar al partido con el que ganó (Podemos por el Progreso del Perú)?

No. La verdad, no es una renuncia. Cuando no te escuchan... Y mis colegas también, poco a poco se están dando cuenta. Es incómodo cuando el gobernador, porque has entrado para hacer una buena gestión, no te escucha, te dice que no sabes.

¿A usted le dijo alguna vez eso?

No, nos dijo siempre en conjunto.

¿Hay posibilidades de que vuelva al oficialismo?

Si él (gobernador regional) es más humilde, más sencillo, podemos conciliar.

El gobernador defiende el cese de los asesores y secretarios porque no está acorde a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y porque asegura que tampoco existe presupuesto.

Nosotros necesitamos esos asesores. Este personal está trabajando. Por mi parte, me hago responsable del pago de mi personal.

¿Usted ha contratado personal adicional para la comisión de Presupuesto?

Sí, para poder aprobar el dictamen del presupuesto participativo. He contratado de mi bolsillo, con los dos miembros más (de la comisión), un consultor.

La propuesta del gobernador es que exista una sola secretaría para los consejeros como en el gobierno regional de Cajamarca ¿usted acepta esta opción?

No, los gobiernos regionales son diferentes. El reglamento de Lambayeque no es igual al de Cajamarca. Nosotros tenemos que seguir fiscalizando.

Usted también es miembro de la comisión de fiscalización, ¿hay algún resultado?

Hay varias cosas que van a salir. Muy pronto, tenemos que tener pruebas y estamos trabajando. Ese es el temor. Nos quieren quitar asesores, secretarios, cuando estamos fiscalizando. Nos quieren limitar.

¿Van a insistir en tener un asesor y secretario?

Sí. La mayoría de colegas quieren contar con sus asesores y asistentes. A mí no me afecta, porque puedo contratar (personal).

¿A cuántas personas les va a pagar?

Mi secretaria y mi asesor. El consultor lo he contratado para la audiencia pública del presupuesto participativo.