Ewerd Díaz Periche: “El presupuesto de Puerto Eten se ha basado en la venta de terrenos”

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Lambayeque denunció hace unos días que se vienen construyendo viviendas en una zona arqueológica protegida por el Estado: el complejo “Morro de Eten”, en el distrito de Puerto Eten.

Esto causó revuelo al aparecer el nombre del fiscal Omar Ramos Gaona, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor), entre los propietarios de uno de los predios. Sin embargo, como queda claro con las palabras del mismo alcalde Ewerd Díaz Periche, la controversia no quedaría ahí.

Según la información con la que cuenta el municipio, ¿cuál es la situación real de estos terrenos?

En la gestión pasada se han vendido varios lotes a diferentes personas. Ahora los señores del Ministerio de Cultura (cartera representada en la región por la DDC) dicen que es parte del patrimonio; yo en el mes de marzo de este año les envié una carta diciendo que me estaban pidiendo una licencia de construcción, documento que hasta la fecha la DDC no se ha dignado a responder. Después, el 6 de agosto, envié también consultando sobre Mario Puga II, que es la zona en litigio, esta vez a la Unidad Ejecutora Naylamp. He reiterado el último miércoles y hasta la fecha no recibo ninguna información.

¿Este pedido de licencia de construcción, a raíz del cual pidió información a la DDC, fue para el predio del fiscal Omar Ramos?

Sí, del señor Ramos.

Y al no haber respuesta, decidió otorgar la licencia.

Yo les pido que me informen si esa parte que se ha vendido (en la gestión anterior) es patrimonio o no. Hasta la fecha se han vencido todos los plazos para que nos alcancen la información, incluso el último jueves llegó un señor que se presentó como subdirector de la DDC pidiéndome que pare la obra.

¿No contaban ustedes con ningún documento que dijera que se trata de patrimonio cultural?

Cuando el Ministerio de Cultura determina que un bien es patrimonio cultural, tiene la obligación de acuerdo a ley de inscribir las cargas en Registros Públicos, pero esto no se ha hecho. Lo que le estoy pidiendo al Ministerio de Cultura es que me dé la norma o resolución que señala que es patrimonio para poder proceder sobre esos predios, porque si yo intervengo y paralizo la obra a quienes la han ganado por silencio administrativo, porque el ministerio nunca me respondió, entonces me van a denunciar por abuso de autoridad.

Pero, ¿y el letrero en la zona donde se señala que es una zona arqueológica intangible?

El letrero está a unos 30 metros de donde se está construyendo, en una zona más cercana al cerro. Además, la Unidad Ejecutora ha tenido 3 millones de soles desde el 2011 para hacer el museo de sitio de Puerto Eten en el lugar y nunca lo hicieron, de lo contrario, nadie hubiera atentado contra el patrimonio...si ellos me acreditan que esa es zona arqueológica, tengo que proceder y ver cómo reubicar a esas personas, pero si no me acreditan...yo puedo decir que soy dueño de Puerto Eten cuando es mentira, en la administración pública nos basamos en documentos.

¿Usted responsabiliza al Ministerio de Cultura por esta situación?

Claro, porque si hubieran tomado acciones desde marzo, cuando enviamos la carta, esto no estaría sucediendo.

¿Habrían casos similares a los del fiscal Ramos?

La gestión anterior ha vendido un promedio de 2 millones de soles en lotes de terrenos, según informe de auditoría. Estamos hablando de unos 100 lotes, un buen grupo de los cuales deben ser de esa zona, al menos el 60%.

Se ha mencionado la posibilidad de que se trate de un caso de tráfico de terrenos.

No, la que vende es la municipalidad. Durante 20 años, el presupuesto municipal se ha basado en la venta de terrenos. En mi gestión, por acuerdo de concejo, se ha dejado de vender terrenos y estamos atravesando una crisis económica. Nuestro presupuesto, que fue aprobado el año pasado, contemplaba 500,000 soles por venta de terrenos.

¿Por qué se tomo la decisión de ya no vender terrenos?

Las personas querían conocer fehacientemente la situación de los terrenos en Puerto Eten, pues ha habido duplicidad de ventas y otro tipo de acciones, entonces tenemos que regularizar todo y se está haciendo un estudio. Incluso estamos llegando a la conclusión de que Puerto Eten ya no tiene predios para vender.

¿Entonces la venta de terrenos se ha estado haciendo de manera desordenada, irregular?

Irregular no, porque hubo el acuerdo de concejo, lo que tal vez no hubo fue un plan urbanístico...hay habilitaciones que se vendieron y tienen que ordenarse.