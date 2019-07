Excandidato al Congreso califica de "desleales y traidores" a quienes renunciaron al partido PPK

Síguenos en Facebook

Tras varios meses de permanecer en silencio, el ex candidato al Congreso y ex jefe de Sierra y Selva Exportadora sede Lambayeque, Cruz Gerardo Saavedra Colmenares, calificó de deslealtad y traición a la renuncia de varios parlamentarios a la bancada del ex partido político Peruanos Por el Kambio (PPK), ahora oficialmente llamada CONTIGO.