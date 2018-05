Experto de la Reconstrucción confirma que drenaje pluvial de Chiclayo estaría listo en 3 años

Síguenos en Facebook y YouTube

Parece que el Ejecutivo y la Autoridad de la Reconstrucción Con Cambios (ARCC) por fin se ponen de acuerdo en el tema del drenaje pluvial para Chiclayo.

Hace poco estuvo por Chiclayo el ecuatoriano, Othoon Zevalles, ingeniero civil contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puesto a disposición de la ARCC, responsable de la elaboración de los Términos de Referencia (TDR) de este proyecto.

Zevallos conversó a solas con Correo y dio detalles de este importante sueño para los chiclayanos.

¿Cómo está el avance del esperado drenaje pluvial para Chiclayo?

Ya se entregó el borrador y la versión preliminar de los TDR para la elaboración del plan maestro del drenaje pluvial, los cuales permitirán tener los proyectos priorizados al corto, mediano y largo plazo para la solución de la problemática de las inundaciones de Chiclayo.

¿Este borrador está sujeto a propuestas?

Sí, se acaba de presentar (hace una semana) ante casi 40 técnicos representantes de toda la institucionalidad del departamento, como: universidades, municipalidades, gobierno regional, ingenieros, arquitectos, fue una gran oportunidad para recibir observaciones para la elaboración final de los TDR.

¿Luego de este borrador, qué viene?

Con estas observaciones nosotros trabajamos la versión final, hasta el pasado martes nos hicieron llegar comentarios, observaciones; luego se procederá a la convocatoria de la firma consultora para que elabore el estudio.

¿En qué plazo se convocaría esta consultoría?

Esto arrancaría en junio y se empezaría a elaborar los estudios, el plazo de duración establecido para el plan maestro es de 12 meses a partir del inicio del contrato que se espera sea el mes de julio aproximadamente.

¿Qué otros plazos hay?

Luego se verán a nivel de perfil de proyecto, los prioritarios se llevarán a licitación para contratación de obra, se espera que en el lapso de un año se pueda estar construyendo las primeras obras prioritarias del drenaje pluvial.

¿Entonces hablamos de dos años para ver las obras?

No, una vez que se tenga los perfiles se puede contratar por concurso oferta y proceder a construir las obras, diseño y construcción para acelerar lo prioritario.

¿Esos trabajos de ejecución cuánto demorarían?

Depende de la magnitud de los proyectos priorizados, pero normalmente pueden ser 18 a 24 meses lo que puede tomar o puede haber intervenciones más cortas.

Es decir, siendo realistas, en 3 años deben concluir, en general, las obras del drenaje pluvial?

Sí, las obras fundamentales y básicas que evitarían las inundaciones, este es un proceso progresivo, permanente, continuo, ahora se están dando las primeras intervenciones prioritarias y luego gradualmente en el mediano y largo plazo se pueden y deben seguir construyendo obras para la solución definitiva de los problemas de inundación.

¿Este drenaje pluvial será para Chiclayo, La Victoria y J. L. Ortiz?

Exacto, la solución es para los 3 distritos, lo que llamamos Chiclayo metropolitano.

¿A cuánto asciende el valor referencial del borrador de los TDR?

El monto referencial está aproximadamente en S/ 6 millones para los estudios de esta primera etapa de formulación del plan maestro.

La MPCh entregó TDR a la primera gestión de la RCC.

Me acabo de enterar. Afortunadamente ya está en nuestras manos y es una importante herramienta para complementar los actuales TDR.

En su momento (gestión de Pablo de la Flor) la RCC manejaba TDR de varios millones de soles; luego el alcalde chiclayano entregó otros con menor costo y el actual borrador baja a S/ 6 millones.

No conozco todavía, no he revisado las otras opciones, pero las analizaremos, depende mucho de los enfoques que se desee lograr hasta cuál va hacer el alcance que se va a priorizar, de tal manera que esto implica esta dispersión en los valores respecto a los TDR que hemos formulado.

¿Podría cambiar el borrador actual?

Este está sustentado por especialistas, subcontratos, topografías, Etc., sin embargo, todavía hay oportunidad de revisar otros documentos y ajustar si es necesario los valores para que sean realistas y cubran suficiente y adecuadamente el alcance que se desee.

¿El drenaje pluvial de Chiclayo se convocará a la par con otras regiones?

Sí, justo nuestro contrato para la elaboración de los TDR corresponde a 6 ciudades del norte: Piura, Chiclayo, Tumbes, Trujillo, Paita y Sullana.

¿La convocatoria será al mismo tiempo para todos o Chiclayo será la primera?

No necesariamente al mismo tiempo, pero las primeras serán Piura y Chiclayo; Trujillo tiene adelantada una propuesta que viene de un grupo empresarial.