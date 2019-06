Extorsionadores trujillanos amenazan de muerte a través de vídeos a víctimas

Síguenos en Facebook

“Tienes 24 horas para que me pagues mi plata (...) Si no me pagas los S/ 22,000 que me debes, a uno de tus hijos me voy a llevar hasta que me pagues (...) la Policía no te va a cuidar las 24 horas del día”. Estas son algunas de las amenazas que realiza un extorsionador supuestamente de la ciudad de Trujillo a través de un vídeo al WhatsApp de una de sus víctimas, para obligarlo a pagar el “cupo” que le exige, para ello también muestra una pistola Glock de calibre 25 automática.

DENUNCIAS

Esta sería una nueva modalidad que están ejecutando los delincuentes para presionar a los empresarios, microempresarios, transportistas, comerciantes, profesionales, entre otros.

“Tu familia va a pagar los platos rotos (...) tu carrito te lo voy a quemar, te lo voy a prender y a ti te voy a meter más plomo hijo de (...)” dice el hampón en su video.

Por su parte, el jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), coronel PNP Jorge Quiroz Grosso, dio a conocer que los extorsionadores de Chiclayo, Trujillo y Piura mayormente atemorizan a través de llamadas telefónicas y no se descarta que empiecen a grabarse. Por ello invoca a los agraviados a denunciar cualquier tipo de ese accionar delictivo y no negociar con los maleantes.

“Por el momento hay una mixtura en los casos que están aquí en Chiclayo, las extorsiones están saliendo mayormente vía telefónica. Tenemos varios casos del mismo número del extorsionador”, añadió.

Asimismo indicó que los grupos Antiextorsiones de la institución que preside están detrás de los facinerosos que ya estarían plenamente identificados, para ello están realizando las coordinaciones con el Ministerio Público para constituirse al lugar de donde se hacen las llamadas extorsivas y piden 20, 15 hasta 30 mil soles de cupo.