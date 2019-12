Familiares de Clemente Flores sí son accionistas en empresas que firmaron contratos millonarios con el Estado

El pasado 11 de diciembre Correo reveló que firmas de un grupo empresarial vinculado al congresista Clemente Flores Vílchez facturaron más de S/ 35 millones con instituciones públicas, con lo cual quedó al descubierto que la Ley de Contrataciones del Estado era letra muerta para el integrante de la Comisión Permanente, toda vez que sus familiares se encuentran impedidos de contratar con el Estado.

Aquel día, al ser abordado por los periodistas cuando hizo su ingreso al Congreso para participar de la Comisión Permanente en su calidad de integrante, el legislador dijo desconocer de las actividades empresariales de su hermano Ernesto Flores Vílchez y demás familiares.

Dos días después, al ser entrevistado en RPP Noticias TV, el parlamentario buscó desacreditar el informe de Correo atribuyendo un delito al periodista autor de la investigación (tema que tiene en curso una respuesta legal) y, a la vez, afirmando que sus parientes en la actualidad no tienen vínculo alguno con las empresas que realizan negociados millonarios con el Estado.

LAS MENTIRAS PARLAMENTARIAS

En un inicio el legislador Clemente Flores se refirió a la empresa Alimenta Perú SAC, que este año facturó más de medio millón de soles como proveedor en la Municipalidad Provincial de Cutervo, en la región Cajamarca.

Esta firma bandera del Grupo Flores se consorcio con Agronegocios & CIA para ganar una licitación y proveer de insumos en el Programa de Complementación Alimentaria, según el Contrato N° 004-2019/MPC. De acuerdo a su propia hoja de vida, Clemente Flores consignó ser asesor de Alimenta Perú SAC al presentarse como candidato al Congreso en el 2016.

“Yo fui asesor en ese momento (…) Mis hermanos renunciaron en el 2013 y en el 2015. No hay ningún inconveniente, no hay ningún vínculo de esta empresa con mi familia”, dijo Clemente Flores, mostrando la partida registral de Alimenta Perú donde solo aparecen los nombres de los representantes legales.



PRUEBAS DOCUMENTADAS

Sin embargo, como parte de esta investigación periodística,accedió al Acta de la Junta General de Accionistas de Alimenta Perú SAC (RUC 20480784945) desarrollada el 1 de abril del 2019, y que obra en el Título N° 2019-00894697 de la Partida Registral N° 11232830.

Este documento, que figura en los archivos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), precisa que los accionistas de Alimenta Perú SAC son: Quetzal Group SAC (81.19%), Takya SAC (18.46%) y Maribel Flores Eneque (0.35%), quien es pariente directo del congresista Clemente Flores (Ver infografía).

En este documento se registra que Amado Rodríguez Monteza, hermano del fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, es designado como apoderado especial en Alimenta Perú SAC e Inversiones Raíz SAC.

Pero no solo eso, pues la empresa Quetzal Group SAC a su vez tiene como accionistas a Walter Chero Pineda (99%) y a Luz Elena Flores Vásquez (1%), quien también es sobrina del integrante de la Comisión Permanente del Congreso. Esto obra en la Título de Constitución N° 2013-0006379 de la Partida Registral N° 11172045.

Tal y como se puede observar en la infografía, en esta trama también aparece como socio Takya SAC, que tiene como accionista a Inversiones Raíz SAC, empresa propietaria del inmueble donde funciona la clínica Nefro Care SAC que desde el 2016 a la fecha ha facturado más de 11 millones de soles como proveedor del Seguro Integral de Salud a través del Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal).

Inversiones Raíz SAC, de acuerdo al Título N° 2019-1801917 de la Partida Registral N° 11157554, tiene como accionistas a Quetzal Group SAC y a la Offshore Kestrel Venture Group SAC, la cual tiene como único representante a Ernesto Flores, hermano del congresista Clemente Flores.

Vale mencionar que Kestrel Venture Group y otras seis offshore forman parte de la investigación en curso contra el empresario Ernesto Flores Vílchez en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de Lima.

CONFESIÓN DE PARTE

Pero si quedara duda del vínculo entre la empresa Alimenta Perú SAC y los familiares del congresista Clemente Flores, es su propio hermano Ernesto Flores quien termina por despejarlas, pues él mismo

Y es que, en octubre de este año, Ernesto Flores concedió una amplia entrevista al Semanario Expresión de Chiclayo, en donde a la pregunta si Alimenta Perú SAC tiene relación con la azucarera Tumán, este responde y deja sin piso a su hermano Clemente Flores.

“Alimenta Perú es una de las empresas del grupo empresarial que dirijo (Grupo Flores) y que comercializa una serie de productos, entre ellos azúcar, también comercializa con la azucarera (Tumán) dentro de los términos legales”, respondió Ernesto Flores.

DE EMPRESARIA A TRABAJADORA DEL HOGAR



Lucía Alejandría Hoyos, que reporta tener como grado de instrucción el nivel primario,que facturó más de 16 millones de soles al Seguro Integral de Salud, a través del Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal).

Aquí hay un detalle que llama la atención en la escritura de constitución de la empresa Diali Medic SAC, pues es presentada como "empresaria"; sin embargo, Correo conversó con su madre María Hoyos Ramos, quien confirmó que su hija es trabajadora del hogar del empresario Ernesto Flores, hermano del integrante de la Comisión Permanente del Congreso.

Así también, tenemos que Hernán Pérez Vásquez, quien aparece como accionista en la clínica Nefro Care Perú SAC, acudió en agosto del 2015 a presentar un título registral de la empresa Quetzal Group SAC, según documentos que obran en el archivo de Sunarp.

En el caso de Gisela Barboza Núñez, accionista de la clínica Nefro Life Perú SAC, en las redes sociales en considerada por Nancy Pérez como colaboradora del Grupo Flores.

Otro detalle que vincula a las empresas que realizaron millonarios contratos del Estado es que la clínica Nefro Care Perú SAC, así como las empresas Alimenta Perú SAC, Inversiones Raíz SAC, Takya SAC, Quetzal Group SAC y la offshore Kistrel Venture Group SA reportan a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria como domicilio fiscal la dirección Los Libertadores 250, en San Isidro, Lima.

“Quiero dejar claro que mi posición política, que sigo apoyando al presidente (Martín Vizcarra) y lo seguiré apoyando hasta el final, es por principios, no por beneficios personales”, dijo Clemente Flores al término de la entrevista en RPP TV. ¿Qué dirá ahora tras este nuevo informe periodístico de Correo?

SILENCIO EN CONTRALORÍA Y FISCALÍA

Tras la publicación de esta investigación,buscó reacciones del Ministerio Público y de la Contraloría; sin embargo, no hubo respuesta sobre si realizarán alguna acción respecto a los contratos millonarios del Estado con empresas del grupo empresarial vinculadas al congresista Clemente Flores Vílchez, actual defensor del Gobierno del Presidente Martín Vizcarra.

No obstante, desde el Colegio de Abogados de Lambayeque, su decano José María Balcazar Zelada se pronunció al respecto, indicando que este tema merece una investigación. “Se tiene que investigar a fondo para que los congresistas o funcionarios públicos no le saquen la vuelta la ley a través de testaferros. El llamado a intervenir en el caso de Cutervo es el procurador de dicha entidad (municipio), quien debe denunciar ante el Ministerio Público bajo apercibimiento de incurrir en el delito de omisión de denuncia que le alcanzaría al procurador y al alcalde si no cumplen con la ley”, señaló.

“El Ministerio Público está autorizado tomar el caso, siendo que de oficio los fiscales deben iniciar las investigaciones. La Fiscalía es la llamada a ejercer la acción penal. Aquellos funcionarios públicos que omiten la denuncia incurren en responsabilidad penal”, agregó el también ex juez supremo.