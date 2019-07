Gatos recién nacidos son quemados vivos en un parque cuando dormían en refugio (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Personas desconocidas quemaron a cerca de 10 gatos, entre recién nacidos, que dormían en un refugio construido por vecinos en el parque Héroes del Cenepa, ubicado entre el cruce de las avenidas Fernando Belaunde y la calle Elmer Faucett, en Chiclayo, Lambayeque.

"Me tocó presenciar el hecho más aterrador que he tenido que vivir, yo he venido y todo esto como ustedes podrán ver ha estado consumido, los gatos carbonizados, ardiendo la llama, que he tenido que traer pico, llamé a mi mamá y hermana para que me ayudaran a traer baldes de agua para apagar el fuego", expresó Lindsay Flores, una residente de la zona.

Vecinos de la urbanización habían construido pequeños refugios en el parque para que los animalitos tengan un lugar en donde sobrevivir.

"Me dedico a esta labor social hace siete años y gata que abandonan acá, gata que mando a estirilizar", agregó la vecina.

Según los otros residentes, Flores usa dinero de su propio bolsillo para encargarse de la manutención de los gatos que fueron abandonados por personas irresponsables.

Lindsay Flores pidió justicia para que las personas que hayan asesinado a los animales sean detenidas por la Policía.

"Pido justicia porque ya no quiero que sufran más maltrato. Acá los animales son maltratados por la gente que vienen con sus hijos a jugar al parque, incluso, he llamado la atención a los padres de familia que por favor tengan cuidado porque a veces los niños no saben tratar a los animales. No es el lugar exacto, lo sé, pero no hay un albergue", indicó.