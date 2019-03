Gestión de alcalde Marco Gasco se queda sin gerente municipal

Síguenos en Facebook

Sorpresivo. La salida de un nuevo funcionario afecta a la gestión del alcalde provincial de Chiclayo, Marco Gasco Arrobas.

A casi tres meses de haber asumido el cargo de gerente municipal, Cristian Rosenthal Ninapaytan presentó su renuncia tras haber sido sentenciado por el delito de omisión de funciones.

REACCIÓN

A través de una carta enviada ayer al alcalde, Rosenthal Ninapaytan informó su renuncia al cargo de gerente de la municipalidad de Chiclayo debido a “razones de carácter personal”.

“Esta decisión responde a a razones de carácter personal. Asimismo, no puedo dejar de agradecer la confianza depositada en mi persona para dirigir el equipo administrativo de la municipalidad”, se lee en el documento.

Aunque la carta no precisa el motivo de la renuncia, el alcalde aseguró que aceptó esta decisión para evitar que continúen los cuestionamientos por la sentencia de un año de prisión que se impuso al gerente municipal.

En septiembre de 2018, el 46 Juzgado Penal de Lima dictó la condena de una año de prisión suspendida e igual período para ejercer el cargo público por el delito de omisión de funciones.

La sentencia, que fue confirmada en segunda instancia el pasado 7 de marzo, responde a la acusación contra Rosenthal Ninapaytan como uno de los funcionarios responsables del incendio en el centro comercial Las Malvinas, en la galería Nicolini, donde murieron dos trabajadores.

Como se recuerda, el exgerente de la municipalidad de Chiclayo ejerció el cargo de gerente de Fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante la última gestión del exalcalde Luis Castañeda Lossio.

“Estábamos esperando la notificación (del Poder Judicial). Él (Rosenthal Ninapaytan) ha renunciado para no estar en estos vapuleos, pero este proceso continúa. No existe inestabilidad. Siempre van a haber cambios, personas que no se adecuan”, expresó Gasco Arrobas.

OPCIONES

La renuncia de Rosenthal Ninapaytan se suma a una lista de más de 15 exfuncionarios que salieron durante estos casi tres meses de gestión municipal.

Las últimas bajas en la comuna de Chiclayo se registraron el pasado 27 de febrero con la salida de Segundo Bocanegra Campos y Freddy Medianero Montaño, exgerentes de Planeamiento y Presupuesto, y de Administración y Finanzas, respectivamente. Antes de ellos, también renunciaron el exgerente de Seguridad Ciudadana, Walter Catter Arteaga y la exjefa del Centro de Gestión Ambiental, Shirley Bernabé Orellano.

Según trascendió, la actual gerente de Desarrollo Urbano, Mariela Villena Pelayo, sería una de las opciones para asumir la gerencia municipal.

Gasco Arrobas confirmó esta posibilidad y señaló que también considera para el cargo a Ricardo Romero Rentería, exgerente regional de Agricultura quien trabaja como asesor de la actual gestión.