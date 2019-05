Glender Núñez: “Él (Anselmo Lozano) y su gerente no respetan al pueblo”

Síguenos en Facebook

Con el retiro del personal para los consejeros (un asesor y un secretario) que dispuso el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, la consejera Glender Núñez defiende la propuesta de someter al voto la modificación del presupuesto.

Ustedes solicitaron información sobre el personal de confianza en el GRL, ¿cuál fue el resultado de esa revisión?

Sí, pero no nos dieron toda la información. Lo que sí vimos es que no correspondía con los perfiles ni con la experiencia. Es bastante el personal que ha contratado el señor Anselmo Lozano. Pero él dice que no hay presupuesto.

¿Hay más personal que en la gestión anterior?

No lo he comparado, pero sí, tiene bastante personal que, la verdad, no es ni necesario. No hacen nada. No hay obras, se le ha revertido presupuesto, no hay un avance. No justifica todo el personal que se está contratando.

El gobernador regional no ha cambiado de opinión sobre el cese de asesores y secretarios.

El consejo está haciendo su trabajo que es fiscalizar, lo que no le gusta al señor (Anselmo Lozano). Para mí, es una persona dictadora, piensa lo que él quiere. Se está haciendo acuerdos de consejo, hemos llamado a todos los gerentes para que expliquen por qué no se está avanzando.

Pero en las últimas dos sesiones de consejo solo se tocó la moción de la interpelación.

Lamentablemente, el gobernador y su gerente (María Rita Castro Grosso) son personas que no respetan al pleno del concejo regional ni los acuerdos. Entonces, no respetan al pueblo. Están haciendo lo que a ellos les da la gana.

Porque la gerente no se presenta a las sesiones del concejo.

Se le ha comunicado a él (Anselmo Lozano) que su gerente está incumpliendo los acuerdos que son obligatorios de acuerdo a ley, lo cual vamos a denunciar.

En la última sesión se acordó citar al procurador regional para que informe sobre las acciones tomadas por esta ausencia.

Sí, porque el procurador tiene que defender los intereses de la región. Él ya tiene que haber hecho las denuncias correspondientes.

¿Van a denunciar a la gerente si vuelve a faltar a la próxima sesión?

Sí. La denuncia incluso ya se está preparando.

¿Cómo pretenden recuperar la contratación de sus asesores y secretarios?

Vamos a hacer valer el reglamento que obliga a tenerlo. No es un capricho. Incluso vamos a pedir las modificaciones de presupuestos porque podemos hacerlo. (...) El mismo gobernador, no sé qué tiene en la cabeza porque sabe que por votación popular han sido escogidos 10 consejeros, ya no son 7. Si la gestión pasada no presupuestó, él está en la obligación de haberlo presupuestado con sus gerentes, llevarlo al pleno del consejo y nosotros modificarlo, pero hay una incapacidad tremenda que no pueden hacer nada.

Hay mayor número de consejeros, pero ¿el trabajo ha mejorado en comparación a la gestión pasada?

El consejo regional está trabajando. Además, el pueblo lo ha elegido, el pueblo no ha elegido a asesores que vengan sin perfil y ganen 6 mil o 9 mil soles.

Pero, por ejemplo, no se conoce algún informe de la Comisión de Fiscalización.

Cada persona es dueña de sus actos. Yo no presido ninguna comisión. Soy contadora, entonces debería estar en presupuesto, economía o administración. Además me dedico al tema agrario, pero lamentablemente, los de oficialismo decidieron cogerse las mejores comisiones, al final no se ve que hayan reuniones.

Hasta ahora, solo se logró realizar una sesión descentralizada en Cañaris pero se anunció que serían mensuales. Hay unos informes de los consejeros que tienen que emitir si es que procede o no procede algunas obras en Cañaris, pero hasta el momento no han informado. Por ejemplo la comisión de infraestructura, donde está el consejero (oficialista) Manuel Huachillo, que hasta el momento no informa nada.

¿Los consejeros han podido acceder a viáticos?

Nos corresponde de acuerdo a ley pero la incompetencia del personal del señor Anselmo dice que no hay presupuesto y nos niegan todo. No nos dan viáticos, y lo peor es que queremos ir con nuestros asesores, pero no los dejan ni subir a las camionetas de la región. (...) El señor Anselmo Lozano con su gente sí pueden viajar, ir a Lima, capacitarse.

¿Los consejeros piensan presentar una moción de interpelación contra otro gerente?

Se evalúa citar a la gerente regional de Salud (María Esther Collantes Santisteban) porque tampoco vemos avances en ese sector. Hay muchos cuestionamientos.