Gobernador Anselmo Lozano retira palabras ofensivas contra fiscal

El gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, reconoció haber cometido un error al cuestionar la capacidad de la fiscal Lourdes Contreras Tapia, tras enterarse que ella archivó la denuncia que interpuso contra los consejeros por abuso de autoridad.

El mandatario regional retiró las palabras ofensivas que dijo contra la magistrada en una entrevista a un medio local. “No es correcto lo que he expresado, honestamente me equivoqué, no ha sido alturada mi decisión, retiro lo dicho y pido disculpas”, señaló.

Como se recuerda, Lozano se mostró en desacuerdo con la decisión de la magistrada, e incluso utilizó palabras humillantes contra ella por haber archivado la denuncia contra los consejeros que anularon el sueldo de 13,000 soles de la gerente regional María Castro Grosso.

Esto, motivó la reacción de las autoridades del Ministerio Público, quienes emitieron un comunicado lamentando sus palabras.