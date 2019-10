Gobernador cuestiona plazos para reconstrucción

Síguenos en Facebook

Hasta mediados del 2019, las obras de descolmatación de ríos -incluidas en el proceso de reconstrucción con cambios- fueron asignadas al Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), del Ministerio de Agricultura.

Aunque el presupuesto para nuevas obras hidráulicas ahora se ha transferido al Gobierno Regional de Lambayeque; el titular de esta entidad, Anselmo Lozano Centurión, sostiene que la región no está preparada para evitar inundaciones.

PROYECTOS

Con el Decreto Supremo N° 314-2019, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la entrega de S/ 9,858,821 al gobierno regional para dos obras orientadas a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres.

Ambas consisten en la creación de un servicio de protección y control de inundaciones en la margen izquierda del río La Leche, específicamente, en los sectores El Culpón (del distrito de Íllimo), y San Juan, Mayascón y el Palto (del distrito de Pítipo).

Adicionalmente, el MEF transfirió otros S/ 5,765,404 para tres obras que estarán a cargo del Proyecto Especial Olmos-Tinajones (PEOT) y una cuarta que asumirá el gobierno regional.

Se trata de la obra de rehabilitación de la presa Tinajones y diques laterales, aprovechamiento del agua para uso agrícola en drenes, la instalación de un sifón (estructura para trasvasar agua) bajo el río Motupe, y otros proyectos de mantenimiento de cauces y drenajes.

Pese a los más de 15 millones de soles que se invertirán, Lozano Centurión advirtió que estas obras no concluirán antes del 2020.

"Tenemos los expedientes técnicos desde julio. Trataremos que esto quede devengado para el próximo año", mencionó el gobernador.

La autoridad cuestionó al Ministerio de Economía por dilatar los plazos para transferir fondos a los gobiernos regionales.

"No estamos preparados (para evitar inundaciones). ¿Qué culpa tengo si no me dan los fondos? Ya he convocado a la Autoridad de la Reconstrucción", agregó.