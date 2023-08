Tal como Correo informó en sus anteriores ediciones, en junio, el Poder Ejecutivo declaró en emergencia a 18 regiones del país por peligro inminente ante un posible Fenómeno El Niño; sin embargo, ayer lo prorrogó por otros 60 días.

Según el Decreto Supremo Nº 089-2023-PCM, la medida está dispuesta para los departamentos de Lambayeque, Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes.

A partir del 8 de agosto dicha medida estará vigente para que las autoridades pertinentes ejecuten acciones preventivas de reducción de riesgo.

Estas, tendrán que ser coordinadas con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y los Ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Desarrollo Agrario, Transportes, Trabajo, Interior, Defensa y otras instituciones públicas y privadas involucradas.

Asimismo, dichas acciones podrán ser modificadas a partir de las necesidades y elementos de seguridad que se presenten durante su ejecución pero sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

En el Informe Situacional por parte del Indeci, la Dirección de Respuesta señala que habiéndose identificado que persisten las condiciones de peligro inminente ante las intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024), existen acciones pendientes de culminar, principalmente en lo correspondiente a trabajos de descolmatación, defensa ribereña, limpieza de canales y drenajes, entre otros.

La disposición también señala que la implementación de dichas acciones se financian con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adiciones al Tesoro Público.

En junio, el Gobierno dispuso 96 intervenciones para la región. De ellas, S/100 millones fueron destinados para 34 intervenciones en seis distritos de Lambayeque, S/82 millones para 50 intervenciones en 13 distritos de Chiclayo y S/7 millones para 12 intervenciones en un distrito de Ferreñafe.

Entre las intervenciones anunciadas, solo se contemplaron la descolmatación de la ribera del Río Chancay- Lambayeque en 3.5 kilómetros del sector La Puntilla pero no el reforzamiento de su quebrada.

Ante ello, el gobernador regional, Jorge Pérez, sostuvo a este diario que existe el riesgo de que Lambayeque no obtenga a tiempo la maquinaria suficiente para hacer frente al anunciado Fenómeno El Niño; debido a los procesos burocráticos para su obtención.

Precisó que, a consecuencia de dichos procesos, los recursos se obtendrían en un plazo de cuatro meses, atrasando la ejecución de medidas en beneficio de la población vulnerable.

“Necesitamos que los procesos no sean tan turbios porque en realidad no le sirve a nadie porque retardan el actuar de manera contundente; por eso la ciudadanía no ve nada “, enfatizó.

