Graban asalto a mujer y la huida del ladrón en un vehículo taxi (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La inseguridad en las calles de la ciudad de Chiclayo continúa con mayor fuerza, pues los ladrones roban a diestra y siniestra a los transeúntes, para ello los facinerosos utilizan diversos vehículos.

Esta vez, el blanco de los delincuentes fue una ciudadana de la urbanización Las Brisas de Chiclayo, a quien con total violencia le arrebataron sus pertenencias. Afortunadamente, algunas cámaras de videovigilancia lograron captar el rostro del maleante y la placa de la unidad en la cual se transportaba.

VÍDEOS

En las imágenes se puede apreciar cuando el hampón baja de un automóvil color blanco de placa M4L-324 y luego camina por una vereda como cualquier ciudadano.

Minutos después, por su lado pasa una mujer y la deja avanzar unos metros, pero el bandido regresa y de manera muy rápida la despoja de su cartera, arrastrándola incluso.

El individuo huye raudamente y sube al vehículo cuyo chofer lo esperaba cerca al lugar y se dan a la fuga con rumbo desconocido.

Hasta el momento se ha logrado identificar al propietario del auto, el mismo que ha través de las redes sociales ha indicado que desconoce los hechos e incluso ha solicitado los vídeos para conocer el caso.

También señala que su vehículo es trabajado por otra persona y que todo se encuentra en investigación.

“Soy la primera persona responsable en saber con la clase de gente con la que trabajo, y quienes me conocen, saben lo cuidadoso que puedo ser con mis cosas. He estado en la comisaría del Norte y no existe denuncia contra el robo, y esto me sorprende mucho” sostiene en su Facebook.