Graciela Olivos: "No aguanto más, perdimos a seis familiares" (VIDEO)

Graciela Olivos hermana de José Alberto Olivos, sobreviviente del ómnibus interprovincial de dos pisos de propiedad de la empresa Sajy Bus que ardió en llamas, contó que perdió a seis familiares en este lamentable incidente en la ciudad de Lima.

Olivos es natural del distrito de Oyotún, en la provincia de Chiclayo, y relató que sus familiares viajaron a Lima para asistir a una boda de un familiar el día sábado en la ciudad de Lima.

"Mi cuñada, mi cuñado, son seis en total. Todos viajaron a Lima a un matrimonio, se casaba el hijo de mi hermana y por eso viajaron el jueves, han estado de regreso todos y sucedió la desgracia en Fiori. Ayer (domingo) a las 7:30 de la noche me entero y me dijeron que había sucedido una desgracia", contó.

TRAGEDIA

Graciela Olivos señaló que el novio, "Chepito" Olivos, le llamó para avisarle que el bus se estaba quemando con sus familiares y que no pudo hacer nada para rescatarlos.

"José Olivos me llamó, me dijo toda mi familia se está quemando y sin poder hacer nada tía. Él fue a embarcarlos y me dijo mi madre se está quemando, lo estoy viendo", me contó.

Los familiares de Graciela Olivos que murieron calcinados son: Rosa Cipion de Olivos (57), Fanny Olivos Cipion (31), Alonso Olivos Cipion (21), Benjamín (4), Rosa (7) y Rosita (4).