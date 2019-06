​Hermana de Leonard León: "Por denunciarlo me bota de la casa de mi madre" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Vanesa Del Pilar León Tello denunció que su hermano Leonard León ha tomado represalias en su contra por haberlo denunciado ante las autoridades policiales.

La mujer señaló que tras haber denunciado por violencia familiar su hermano el cantante, este ha decidido botarla de la casa de su madre, en Chiclayo.

"Estoy pidiendo que me entreguen mis cosas, mis cosas están afuera y han tomado la libertad de sacarlas. Estoy con mi hija menor acá, solicitando mi ropa, porque llevo varios días con la misma ropa, tengo bebita de 11 meses y que necesita su ropa, sin embargo han dado orden que no me entreguen. No quieren que entre acá a vivir, mi hermano (Leonard León) y mi madre está respaldando lo que dice él", señaló.

Como se recuerda, Vanesa León Tello denunció el último jueves a Leonard León en la Comisaría de Familia por el presunto delito de violencia familiar.

"Me expulsan por la denuncia que le hice a mi hermano", agregó.

SE DEFIENE

Sin embargo el cantante de cumbia Leonard León se defiende y asegura que su hermana maltrata psicológicamente a su madre, por lo que ella está de acuerdo en que sea expulsada de la vivienda.

"Ella no vive acá, esta es la casa de mi madre, ni siquiera es mi casa y lo que ella pretende es perjudicar y perturbar su tranquilidad de mi madre y es algo que no le voy a permitir", indicó.

El cantante de cumbia dijo que su hermana es una altanera y que no vive en la vivienda de su mamá.

"Yo también he vivido con mi madre toda mi infancia, me fui a trabajar a Lima, vivo en Lima y esta siempre va ser la casa de mi mamá y no porque he vivido toda mi infancia acá voy a decir que es mi casa, es la casa de mi madre y si mi madre no siente y no se siente segura que ella quiera vivir acá, porque recibe el maltrato psicológico de parte de su hija, yo le entiendo y la voy a respaldar toda la vida a mi mamá. Ella es una altanera y siempre le ha faltado el respeto y está de testigos mis tíos, mis amigos y la persona que la cuida a mi mamá. Ella no tiene ni el mínimo respeto a mi madre. Ella no vive acá", sentenció.