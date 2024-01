Humberto Acuña, que además es líder en el partido Alianza para el Progreso (APP), comenta en Correo sobre los resultados del primer año del gobierno de “cierre de brechas” en la gestión de Jorge Pérez Flores al frente del Gobierno Regional de Lambayeque (GORE).

¿Qué opina del primer año de gobierno de Jorge Pérez? El primer año de la gestión del doctor Pérez ha mostrado falta de liderazgo y compromiso. La ejecución presupuestal de Lambayeque quedó en el puesto 24. Y se llega a ese lugar gracias a las inversiones que hizo el Proyecto Especial Olmos Tinajones en operación y mantenimiento del trasvase y la línea de impulsión, sin ello el Gore estaría en el último lugar. Además, de 313 proyectos en IOARR, tiene más de 100 con gasto cero y 54 con gasto menor al 10%. Así vemos una total incapacidad en el gasto de inversión. Lo más preocupantes es que hay una deuda de S/ 30 millones por contrataciones nuevas y sin planificación. Tienes a personal en la sede central y en la gerencia de Salud que denuncian el retraso de sus pagos y esto es consecuencia de haber contratado por encima del presupuesto, incluso el Gore registra deudas por servicios de luz y agua.

¿Anteriormente se había visto tal desorden? No, es la primera vez que se ve tal nivel. Insisto en que el problema es la falta de liderazgo y que los funcionarios de confianza que han llegado ahí no han dado la talla. El 2023 ya se perdió, nos han puesto por primera vez entre los últimos lugares en capacidad de gasto. Los cambios realizados son intrascendentes y no ha tocado gerencias estratégicas. Saca a un gerente (en Educación) que le estaba dando algunos resultados, para traer a un funcionario por favor político. Y ya hemos visto eso, cuando al inicio puso a una señora como gerente de Agricultura, que era de otra región y no conocía de la realidad lambayecana.

¿Por primera vez se siente preocupado por lo que suceda en el Gore? Sí. El gobernador Pérez trata de vendernos ilusiones, de maquillar las cosas y de engañar a la población de que su gestión está bien y es todo lo contrario. Un ejemplo, el plan hidráulico, donde está la represa La Montería, se impulsó en nuestro primer gobierno y no había desacuerdo. La opinión ha cambiado y falta de diálogo por parte del Gobierno Regional. El proyecto es fundamental porque su meta es fortalecer la agricultura. Las pampas de Reque tienen que regarse con agua de los pozos subterráneos. Repito, en el Gore no saben explicar y parece que hay soberbia. Pérez ha mencionado mucho el tema de cierre de brechas, pero hoy estamos muy lejos de ello. Las brechas se han acentuado.

¿Este desorden que indicamos viene con Pérez, o no necesariamente? Empieza con Lozano y se está fortaleciendo con el actual gobernador. El riesgo es que termine peor que Lozano. La ejecución presupuestal en el 2023 pasó apenas el 60%, aun así el Gore ha logrado un incremento en el Presupuesto Institucional, ¿se puede deducir que tan mal no le ha ido? Sucede esto, cuando fui presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, se aprobó destinar el 2% del IGV al Fondo de Compensación Regional (Foncor). Por eso ahora los gobiernos regionales han recibido S/7 mil millones. Tienen más recursos, ya no pueden decir que no ejecutan obras por falta de dinero. Lamentablemente, los gobernadores no tienen capacidad de gasto y se juntan con funcionarios que no están preparados.

¿Usted le recomendaría algo al gobernador Pérez? Lo que hoy se necesita es que se reúna con la alcaldesa de Chiclayo y definan inversión para la compra de más compactadoras y maquinaria para resolver el problema de la basura. La solución está en los dos y que el Gore, en lugar de devolver la plata al Estado, ayude a terminar con esa triste imagen de Chiclayo como ciudad sucia.

¿No está buscando réditos políticos? Hago política desde mi partido como secretario de organización. Para mí es muy prematuro pensar en una candidatura a futuro. Además, mis mensajes son propositivos y hago un análisis frío de las cifras que están en la página amigable del MEF, que lo puede ver cualquier persona. Así alguien quisiera dar una opinión favorable (de esta gestión), no podría hacerlo.