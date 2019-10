Humberto Acuña: "Un partido no es reflejado por uno o dos congresistas"

Síguenos en Facebook

A pocas semanas de iniciarse la campaña para elegir a los nuevos congresistas de la República, el exgobernador regional Humberto Acuña Peralta responde por su posible candidatura y sobre las discrepancias que removieron al partido.

APP ha confirmado que participará en las próximas elecciones, ¿usted piensa postular como candidato?

Yo no estoy pensando en ser candidato. Agradezco a la base del partido pero creo que en estos momentos no estoy pensando en eso.

¿Lo dice por el cargo que usted ya desempeña en la Universidad César Vallejo?

Lo que pasa es que yo soy secretario nacional de organización y mi compromiso con el partido es la reorganización de APP. No solamente para estas elecciones, sino para las del 2021 y ver permanentemente que el partido esté en las mejores condiciones para poder participar.

¿Va a tener que compartir ambos cargos?

Yo soy un militante del partido y mi compromiso es trabajar con la organización y apoyar a quienes sean los candidatos en estas elecciones o en las próximas.

Si bien APP tiene bases en todo el país, se crítica que sea un partido familiar, manejado por el fundador César Acuña

Creo que es una mala lectura, una mala interpretación o una manera de querer hacer entender a la población que APP es un partido familiar. Y no lo es. Si tú sacas la cuenta, solamente una persona, Richard Acuña, es autoridad en todo el partido. Eso lo dice todo. Y además los partidos no son una empresa. Los partidos están formados por la voluntad de personas, y creo que a nivel nacional, los Acuña están formado parte de frentes políticos. De los 400 mil militantes que hay en APP, ¿cuántos son Acuña?

El señor Virgilio Acuña ha criticado la licencia temporal de Richard Acuña y considera que no todos los congresistas son evaluados de la misma manera en APP.

Del señor Virgilio Acuña no me sorprende, pero porque mi intención siempre ha sido fortalecer la unión familiar, no le voy a contestar. Creo que los militantes saben y se darán cuenta de su comportamiento y forma de pensar. Yo lo respeto, estamos en un país democrático, pero no voy a entrar en un enfrentamiento con él.

¿Cómo califica el desempeño de los congresistas de APP antes de la disolución del Parlamento?

Es un tema que ya lo tenemos cerrado. Ya pasó, ya nos pronunciamos sobre el tema.

¿Pero al decir que es un tema cerrado se refiere a que van a haber sanciones?

No, el partido está mandando al comité de disciplina a todos. El comité evaluará y hará el proceso.

¿Qué va a pasar con el excongresista Richard Acuña, va a seguir apoyando en la campaña?

Ellos pueden ser sancionados, pero como militantes, eso no les impide trabajar por el partido. Esa decisión la tomará él. Pero los que somos del partido, si cometemos un error, no dejamos de ser militantes. Salvo que tomé la decisión de irse a otro partido.

¿La salida de Marisol Espinoza y Luis Iberico los afectó?

Un partido no es reflejado por uno o dos congresistas. La razón de ser de un partido son los 400 mil militantes y simpatizantes.

Pero los que estaban votando y legislando eran los de la bancada, no los 400 mil militantes.

APP no es el reflejo de un congresista. Ahorita ya no hay ningún congresista. Pero la razón de hacer de un partido son las bases, los militantes.

¿Qué errores reconoce APP luego de tener candidatos como Edwin Donayre?

El fundador ha sido claro, nos equivocamos en incluir a algunas personas y eso nos hace daño como partido y como organización. Pero uno o dos congresistas, un exalcalde invitado no reflejan el sentir de un partido.

¿Eso lo están entendiendo ahora, después que han pasado otros procesos electorales?

La organización de un partido es un proceso. Y un proceso tiene altos y bajos, y tiene que haber aprendizajes. Es normal.

¿Qué piensa de los votos que relacionan al fujiaprismo con APP, ambos estaban aliados?

Nosotros siempre hemos sido un partido que en las contiendas electorales hemos discrepado y competido con esas organizaciones y la mayoría de veces hemos salido victoriosos. Un acto no te puede ligar a una organización.

¿Para la próxima campaña electoral, APP ha decidido no llevar a ningún candidato como invitado?

Todos van a ser militantes. Tienen que militar desde el partido. El comité político tiene la responsabilidad de escoger a las mejores personas, que no tengan una hoja de vida manchada.

¿Qué no tengan ningún proceso o investigación fiscal?

Hay investigaciones como es normal en cualquiera pero que no tengan una hoja manchada. Gente honesta. Yo cuántas investigaciones tengo pero no tengo ningún juicio.