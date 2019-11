Incautan viviendas de clanes de drogas

Síguenos en Facebook

Más bienes de clanes familiares que se dedicaban a la venta de drogas en la región Lambayeque continúan siendo incautados por el Ministerio Público y la Policía de Lavado de Activos.

Esta vez, las autoridades acudieron ayer en horas de la mañana, hasta la manzana D lote 5 del pueblo joven 19 de Setiembre en Chiclayo para decomisar una casa de tres pisos de propiedad de la familia Baca Ocupa.

INVESTIGACIÓN

Cabe indicar que algunos integrantes de la banda delictiva "Los Baca" fueron detenidos en enero de este año luego de una paciente labor de seguimiento, pues el personal policial del Escuadrón Verde realizó constantes grabaciones a sus actividades ilícitas, detectando que en el domicilio utilizaban a un menor para esta ilícita labor.

Es por ello que, en ese momento, fueron capturados Joab Eduardo Baca Ocupa (25), Yhosse Fabricio Álamo Flores (18) y la retención de A.A.L.B, de 13 años de edad. Este último era quien entregaba los envoltorios a los adictos de la zona que llegaban a comprar.

A ellos se les encontró en posesión de 1,120 “ketes” de pasta básica de cocaína (PBC) y una bolsita pequeña conteniendo el mismo estupefaciente.

Asimismo, se les incautó S/ 185, dos televisores modernos, celulares y una munición calibre 38.

Es así que, luego de ser encarcelados los microcomercializadores de drogas, la fiscal Lisset Velásquez Porras, de la Fiscalía Provincial Transitoria de Dominio de Extinción, solicitó al Poder Judicial una medida cautelar de incautación.

Al obtener autorización judicial, la fiscal procedió a realizar el operativo junto al jefe de Dominio de Extinción del Departamento de Lavado de Activos, coronel PNP Anderson Reyes Ugarte.

Primero se desalojó a los ocupantes, y luego se obtuvo la vivienda valorizada en más de S/ 60,000, la cual era utilizada por los imputados para vender droga.

El predio pasará a custodia del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) para ser administrado por el Estado, esto a fin de evitar que continúen siendo utilizados en actividades ilícitas, o sean transferidas a favor de terceras personas.

También para garantizar la reparación civil a favor del Estado.

"En Lambayeque no hay un área especializada pero sí trabajamos directamente con ellos (policías de Lima). Esta es una medida cautelar que en esta diligencia se ha notificado a los Baca Ocupa. Los propietarios no han sido ubicados, pues no han estado en la casa, pero tratándose de una orden vigente tiene que cumplirse inmediatamente.

Nosotros incautamos bienes por lavado de activos, pero en este caso es por tráfico ilícito de drogas", dijo la fiscal.

SEGUIMIENTO

Por su parte, el oficial PNP Reyes Ugarte dio a conocer que "Los Baca" no solo comercializaron su ilegal producto hasta el día de las detenciones, pues el resto de integrantes que están prófugos seguía con la mala actividad. Es decir, el domicilio era utilizado en su totalidad para su accionar delictivo casi a diario.

Eso quedó registrado en imágenes de videocámaras que realizaron los suboficiales en días anteriores.

Además, el coronel declaró que en este año se han decomisado cinco inmuebles más en la región valorizados en más de S/ 3 millones. Dijo que la mayoría son construcciones nuevas en donde vivían miembros de organizaciones dedicadas a la venta de drogas como PBC, marihuana, látex y alcaloide de cocaína.

"Ya en el Pronabi se va a evaluar con los tasadores para determinar el monto real de los bienes, pero más o menos superan los 3 millones de soles. A nivel nacional la Policía de Extinción de Dominio tiene cerca de S/ 180 millones en bienes incautados que no solo son viviendas, casas, terrenos, también en oro en barra y dinero en efectivo. En la política criminal, esta ley nos está dando resultados favorables para combatir la criminalidad organizada. El lado donde más le duele es la economía y su patrimonio porque no van a poder disponer o disfrutar de sus propiedades", explicó.

OTRA INCAUTACIÓN

Tal y como se informó, en octubre del 2019, mediante un mega operativo decomisaron varios inmuebles de propiedad de los miembros de la organización criminal “Los Archies de Chiclayo”, encabezada por Walter Luis Asenjo Ydrogo (a) “Cojo Walter”.

Esta red delictiva fue desarticulada el 8 de agosto, con la captura de "El Cojo Walter", Luis Arrasco Perales (a) “Capuchina”, César Bernal Pisfil y Elita Rodríguez Dávila. Se les incautó más de 10 kilos de pasta básica de cocaína y más de 12,000 “ketes”.

La caída de esta mafia inició con la valiosa información que recibió la Policía de la comisaría leonardina respecto a la existencia de viviendas en la calle Atahualpa y en la urbanización El Obelisco, en donde se vendía droga en sus diferentes variedades.

Actualmente, todos ellos están presos en el penal de Chiclayo.

Iniciada la recopilación de información sobre el patrimonio que habrían amasado el cabecilla y sus allegados, los fiscales y policías descubrieron que estos tenían cinco casas en el distrito de José Leonardo Ortiz. Algunos a nombre de terceras personas, los que habrían sido adquiridos con dinero ilícito producto de la venta de droga desde hace más de 30 años.

Las viviendas se encuentran ubicadas en la calle Atahualpa, pueblo joven Garcés, avenida prolongación Balta, pueblo joven Carlos Stein y en la urbanización El Obelisco.

No sólo se incautaron las viviendas, también artículos de valor como televisores, muebles, artefactos y otros.

El valor de todos los bienes sobrepasan el medio millón de soles.