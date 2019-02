Incendio en el Modelo deja S/ 700,000 en pérdidas

Síguenos en Facebook

Unos 12 comerciantes del mercado Modelo de Chiclayo lo perdieron todo. Esto luego de que un terrible incendio consumiera su mercadería y les generara millonarias pérdidas.

El siniestro se registró ayer al promediar las 4 de la mañana, cuando el fuego se extendió desde uno de los puestos de madera de la sección locería (ubicada en la plataforma José Pardo), de propiedad de Santos Crisantos. El origen del fuego aún es materia de investigación.

La candela rápidamente se expandió hasta los otros negocios e incluso al de Yolanda Crisanto, hija del dueño del local donde inició el siniestro. Otros 10 puestos más fueron afectados y esto generó una pérdida de aproximadamente S/ 700,000.

“Uno de los vigilantes que labora en esta área nos avisó del fuego e inmediatamente acudí hasta el mercado, pero antes, el trabajador había llamado a los bomberos para ayudar a apagar la candela pues de lo contrario se hubiese expandido hasta la sección telas y hubiera sido mucho peor”, dijo el vendedor Segundo Gallegos.

LAMENTABLE

Uno de los vigilantes que cuidaba el área, al percatarse de lo sucedido, de inmediato acudió hasta la Compañía Salvadora Chiclayo 27 y solicitó apoyo. Los hombres de rojo pidieron ayuda de la estaciones de bomberos de cuatro distritos más, las cuales rápidamente dieron respuesta a esta emergencia e hicieron denodados esfuerzos para controlar el incendio. Así, se pudo evitar una desgracia de mayor magnitud, pues la zona es demasiado vulnerable al fuego.

“Se ha controlado el incendio gracias a la intervención oportuna y además el fuego no llegó al sector de telas. Aún no se confirma si fue un corto circuito lo que originó el siniestro. Afortunadamente no hubo ninguna afectación humana”, sostuvo el comandante departamental de los bomberos, Eduardo Estevez.

Mientras tanto, algunas mujeres de negocio, al verificar lo sucedido en sus puestos, no pudieron contener las lágrimas y se abrazaron entre ellas, acongojadas por todo lo que han perdido y no podrán recuperar. Ahora solo esperan recibir apoyo de las autoridades

“Lo he perdido todo, ya que todo se ha quemado, nada sirve. Tengo como 35 años trabajando aquí y es la primera ve que sucede esto. Nosotros al culminar el día bajamos el interruptor para evitar cualquier tragedia y no sabemos cómo es que ha sucedió el fuego, seguramente alguien arrojó algo con candela. Tenemos que trabajar de nuevo para volver a levantarnos y salir adelante ante esta desgracia”, refirió Lucy Villarreal.

Otro de los que perdieron todo fue Segundo Saavedra Montenegro, quien había recientemente adquirido mercadería para vender. Sus pérdidas alcanzan los S/ 200,000.

Por su parte, el jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer), Ramón Becerra Cervera, manifestó que están evaluando la situación para que Defensa Civil, en coordinación con el alcalde de la municipalidad de Chiclayo, Marco Gasco Arrobas, puedan preparar una ficha EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades).

“Una vez que nos presenten el EDAN, nosotros automáticamente damos el apoyo humanitario a estas familias que han perdido sus quioscos. Quiero aprovechar para exhortar a los comerciantes con el fin de que aseguren sus mercaderías y así, cuando sucedan estas desgracias, que los dejan en una situación preocupante, puedan tener el apoyo necesario de sus aseguradoras. El Coer solo puede ayudarlos a reparar sus tiendas pero no a recuperar su mercadería”, agregó.

Representantes de Defensa Civil advirtieron que el mencionado centro de abastos es una bomba de tiempo y que se puede registrarse en cualquier momento una tragedia que enlutaría a varias familias, no solo en el caso de los comerciantes, sino también de los usuarios que llegan de diversas partes de la región y otras ciudades del país.

JUDICIALIZADO

Cabe indicar que el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo dio a la autoridad edil chiclayana un plazo de quince días para ejecutar todas las observaciones que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) notificó a la comuna en el 2010, tras advertir el alto riesgo que existe en el mercado. Esto según la Resolución N° 153 del Expediente Judicial N° 7552-2006.

En el Informe N° 417-INDECI, se detalla cuáles son los principales problemas que convierten al Modelo en un establecimiento público inseguro.

Uno de los principales problemas señalados es el comercio ambulatorio, que a diario conlleva a que calles como Juan Cuglievan, Manuel Pardo, Héroes Civiles, Arica y la avenida José Balta tengan espacios públicos reducidos, a causa de que los comerciantes han tomado posesión de las diferentes vías de acceso y circulación peatonal y transporte.

De igual forma, ocurre con los pasadizos principales y secundarios de las plataformas Balta, Arica y Cuglievan, así como al interior del mercado Modelo. Estos pasadizos se encuentren disminuidos en su ancho por presencia de comerciantes ambulantes, por lo cual la MPCh tiene que realizar un desalojo de forma urgente.

La juez Magali Soto Bardales también ha indicado que si el burgomaestre incumple este mandato judicial remitirá copias certificadas al Ministerio Público para los fines pertinentes, es decir, sería denunciado penalmente.

Además, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJL) impuso una multa de 20 Unidades de Referencia Procesal (URP) en contra de la Municipalidad Provincial de Chiclayo por incumplir los mandatos judiciales que ha emitido el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo.

El jefe de la oficina regional del Instituto de Defensa Civil (Indeci), Carlos Balarezo Mesones, informó en su momento que solo el reordenamiento del mercado devolverá a la población la seguridad íntegra en el centro de abastos. Explicó